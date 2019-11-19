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Известный бурятский оружейник поступил в итальянскую академию

Известный бурятский оружейник поступил в итальянскую академию
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Жигжит Баясхаланов открыл новую галерею в Санкт-Петербурге

Известный бурятский ювелир-оружейник Жигжит Баясхаланов открыл новую галерею в Санкт-Петербурге. Галерея «Bayaskhalanov Art Gallery» расположилась о улице Пестеля 17/25. В ней представлены авторские скульптуры, мелкая пластика и ножи.


Торжественное открытие состоялось в выходные. В мероприятии приняли участие бурятский скульптор Вячеслав Бухаев, министр культуры республики Соелма Дагаева и многие другие. На презентации собрались друзья, выступала известная исполнительница Намгар. Были приглашены и другие оружейники Санкт-Петербурга.

- Знак нашего мастера красуется теперь наряду с мировыми брендами на одной из центральных улиц культурной столицы страны, - отметила Соелма Дагаева.


На открытии галереи стало известно, что через несколько лет Жигжит Баясхаланов заявит о себе и в Европе. Он поступил в Академию изящных искусств в Италии.

Академия изящных искусств находится во Флоренции. Это первая академия живописи в Европе. Она была основана в 1561 году тремя известными художниками-маньеристами: Джорджо Вазари, Аньоло Бронзино и Бартоломео Амманати. В залах галереи академии размещаются такие всемирно известные произведения скульптуры, как «Давид» и «Пленники» Микеланджело, «Похищение сабинянок» Джамболоньи, а также лучшие образцы живописи Флоренции XV—XVI вв.

Портал workland.com уточняет, что обучение в Академии изящных искусств обойдётся студенту-бакалавру в 15695 евро в год, магистру – в 13250 евро в год. Регистрация (сбор) 250 евро. Проживание и питание обойдется студенту до 700 евро в месяц.

Как сообщал «Байкал-Daily», Жигжит Баясхаланов создал медали для чемпионата мира среди женщин, который проходил в октябре в Улан-Удэ.

В 2018 году Баясхаланов открыл арт-галерею в центре Улан-Удэ.

ювелиры Италия
 
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