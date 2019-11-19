Известный бурятский оружейник поступил в итальянскую академию

Известный бурятский ювелир-оружейник Жигжит Баясхаланов открыл новую галерею в Санкт-Петербурге. Галерея «Bayaskhalanov Art Gallery» расположилась о улице Пестеля 17/25. В ней представлены авторские скульптуры, мелкая пластика и ножи.







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- Знак нашего мастера красуется теперь наряду с мировыми брендами на одной из центральных улиц культурной столицы страны, - отметила Соелма Дагаева.



