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В Улан-Удэ стартовал чемпионат рабочих профессий WorldSkills

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия чемпионата WorldSkills

Сегодня в Улан-Удэ, в ТЦ Capital Mall открылся VI региональный этап чемпионата рабочих профессий WorldSkills. В Бурятии движение «Молодые профессионалы (ВорлдСкиллс Россия)» развивается с 2014 года. За эти годы состоялось пять региональных чемпионатов.

Перечень конкурсных профессий чемпионата пересматривается ежегодно, при этом учитывается востребованность для региона. В целом же список внушительный: от повара и косметолога до ювелира и мобильной робототехники.

На открытии чемпионата глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что благодаря выбору востребованной рабочей профессии и обучению в её тонкостях человек сможет устроить свою жизнь.

- Высококлассный специалист рабочих профессий – это и хорошая перспектива в жизни, и хорошая зарплата. Хороший сварщик получает зарплату выше, чем менеджер в банке. Любой специалист, если он профессионал, всегда востребован, он всегда себя найдёт, его всегда будут держать, его будут ценить, - добавил Алексей Цыденов.

С 2015 по 2019 года количество профессий, участвующих в чемпионате, увеличилось до 31. Это 23 компетенции среди студентов и молодых специалистов в возрасте от 16 до 22 лет, 5 компетенций для юниоров 14-16 лет, 1 компетенция для юниоров 11-13 лет и 2 компетенций для конкурсантов возрастной категории 50+.

С 2018 года чемпионат является открытым, в нём принимают участие конкурсанты из Иркутской области, Забайкальского края, Кемеровской области, республики Татарстан и Красноярского края.

Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году девятиклассник из Бурятии Андрей Мешков победил на мировом чемпионате WorldSkills в компетенции «Сетевое и системное администрирование». Его поздравил президент Владимир Путины с трибуны Восточного экономического форума.
WorldSkills правительство республики
 
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