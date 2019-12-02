Лучник и пулевик из Бурятии будут служить в спортивных ротах

Эрдэм Ирдынеев и Александр Кондрашин уже приняли присягу
В Москве и Севастополе приняли военную присягу новобранцы, члены сборных команд России по олимпийским видам спорта. Они проходят службу в спортивных ротах ЦСКА.
В число спортсменов, произнёсших воинскую клятву, вошли двое спортсменов Центра спортивной подготовки Бурятии: серебряный призёр финала Кубка мира, обладатель Кубка России по стрельбе из лука Эрдэм Ирдынеев и призёр чемпионата России и Кубка мира по пулевой стрельбе Александр Кондрашин.
- Александр Кондрашин будет служить в спортивной роте в морской пехоте. Туда он попал, поскольку имеет отменное здоровье. Несмотря на службу, он будет принимать участие во всех сборах и международных соревнованиях, - рассказал личный тренер спортсмена Александр Степанов
Эрдэм Ирдынеев будет служить в одной из спортивных рот, дислоцирующихся в Санкт-Петербурге, Балашихе (Московская область), Ватутинках (Москва) и Самаре, сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки Бурятии.
Дарья Контеева прошла множество испытаний
Горожане могут по телефону сообщить, где нужно произвести подсыпку дорог
Жители двух посёлков «за синим забором» жалуются на свою изоляцию
Савватий провёл литургию
Победителями стали Александр Бодров и Никита Борисов
Мужчина отбывает наказание в колонии-поселения
У каждого ученика свой горшок с будущим деревом и дневник наблюдений
Главный тренер национальной сборной по художественной гимнастике откликнулась на просьбы жителей Бурятии
На «Арбате» прошла акция «Животные – не одежда»
В Бичурском районе Бурятии стартовала благотворительная акция
Едва не замёрзший насмерть испанец уверяет, что теперь хорошо подготовился
Бурятские борцы-ветераны взяли золото и бронзу чемпионата России по греко-римской борьбе
В этом году увеличилась площадь катка и его пропуская способность
Школьникам показали специализированную технику и показали способы применения
Женщина была лишена родительских прав и жила за счёт гражданского мужа