Лучник и пулевик из Бурятии будут служить в спортивных ротах

Эрдэм Ирдынеев будет служить в одной из спортивных рот, дислоцирующихся в Санкт-Петербурге, Балашихе (Московская область), Ватутинках (Москва) и Самаре, сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки Бурятии.







В Москве и Севастополе приняли военную присягу новобранцы, члены сборных команд России по олимпийским видам спорта. Они проходят службу в спортивных ротах ЦСКА.В число спортсменов, произнёсших воинскую клятву, вошли двое спортсменов Центра спортивной подготовки Бурятии: серебряный призёр финала Кубка мира, обладатель Кубка России по стрельбе из лука Эрдэм Ирдынеев и призёр чемпионата России и Кубка мира по пулевой стрельбе Александр Кондрашин.- Александр Кондрашин будет служить в спортивной роте в морской пехоте. Туда он попал, поскольку имеет отменное здоровье. Несмотря на службу, он будет принимать участие во всех сборах и международных соревнованиях, - рассказал личный тренер спортсмена Александр Степанов