Спортсмены провели первые тренировки на снегу
Городские лыжники провели первые тренировки на снегу, который выпал в выходные.
- Ранний снег в Улан-Удэ – редкость. Но городским лыжникам уже хочется снять лыжероллеры и надеть лыжи, вдохнуть морозного воздуха, похрустеть снежком под лыжами. Изучив окрестности, спортсмены нашли место, где недалеко от города в пределах 40 минут поездки на машине, лежит снег и есть возможность начать вкатываться в сезон, - сообщили в федерации лыжного спорта Бурятии.
Ранний снег в Улан-Удэ пришёлся по душе лыжникам
Общество, Фото:
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