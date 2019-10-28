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Ранний снег в Улан-Удэ пришёлся по душе лыжникам

Ранний снег в Улан-Удэ пришёлся по душе лыжникам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Спортсмены провели первые тренировки на снегу

Городские лыжники провели первые тренировки на снегу, который выпал в выходные.

- Ранний снег в Улан-Удэ – редкость. Но городским лыжникам уже хочется снять лыжероллеры и надеть лыжи, вдохнуть морозного воздуха, похрустеть снежком под лыжами. Изучив окрестности, спортсмены нашли место, где недалеко от города в пределах 40 минут поездки на машине, лежит снег и есть возможность начать вкатываться в сезон, - сообщили в федерации лыжного спорта Бурятии. 
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