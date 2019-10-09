Финансирование составило порядка 202 миллионов рублей
В Бурятии в рамках национального проекта «Демография» семья, в которой после 1 января 2018 года родился (усыновлён) первый ребёнок, имеет право на получение ежемесячной выплаты до достижения ребёнком 1,5 лет.
- Если в прошлом году этой мерой социальной поддержки воспользовались 2 059 человек на сумму около 150 миллионов рублей, то за восемь месяцев 2019 года – уже почти 4 тысячи граждан. Финансирование на эти цели составило порядка 202 миллионов рублей. На текущий год из федерального бюджета предусмотрена сумма в объеме 350,9 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.
Размер ежемесячной выплаты при рождении (усыновлении) первого ребёнка равен 10 993 рублям. Право на её получение имеет семья, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте России за второй квартал года, предшествующего году обращения.
В 2019 году в Бурятии эта сумма составляет 16 356 рублей.
Люди имеют право подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребёнка.
В Бурятии более 4 тысяч семей получают ежемесячную выплату на первенца
Общество, Фото:
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