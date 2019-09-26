Бурятский оперный театр выделил два бюджетных места для студентов

В наступившем новом учебном году Бурятский театр оперы и балета направил двух студентов на целевое обучение в ведущие российские университеты



Елизавета Николаева стала студенткой Новосибирской государственной консерватории им. Михаила Глинки по специальности «Концертные струнные инструменты: скрипка». Саяна Урдабаева поступила в Российский государственный институт сценических искусств, где будет обучаться по направлению «Сценография. Художник-постановщик театра».



Студентки будут получать стипендии от Бурятского театра оперы и балета и раз в год – в течение пяти лет обучения - смогут за счет организации ездить домой.



Заместитель директора театра Давид Дондупов отмечает: «Выделение целевых бюджетных мест проходит в рамках кадровой работы и подготовки будущих специалистов. Тем самым продолжается длительная фундаментальная работа по воспитанию собственных исполнительских и художественных кадров, острую необходимость в которых театр ощущает уже долгие годы».



Бурятский театр оперы и балета в этом году отметит своё 80-летие. Оперный сезон уже открылся фестивалем оперы имени Линховоина. Балетная труппа начнёт выступления 29 сентября и 3, 4 октября, представив два спектакля — «Бурятские легенды и сказки» и балет «Талисман», сообщает пресс-служба Бурятского театра оперы и балета.

