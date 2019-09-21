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Школьников Бурятии приглашают на олимпиаду МВД

Школьников Бурятии приглашают на олимпиаду МВД
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
С 11 ноября 2019 года по 25 марта 2020 года пройдёт олимпиада для учащихся 8-11 классов школ «На страже закона»

Олимпиада организована управлением по организации дознания МВД России и Уральским юридическим институтом МВД России.

Основная её цель - выявить и поддержать молодёжь, проявляющую интерес к деятельности подразделений дознания.

Первый (отборочный) этап будет проходить с 11 ноября по 31 января 2020 года в виде дистанционного тестирования. Второй (заключительный) этап - с 23 марта по 25 марта 2020 года в очной форме на базе Уральского юридического института МВД России. Более подробная информация размещена на сайте вуза – https://урюи.мвд.рф/олимпиада/.


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