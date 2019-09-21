С 11 ноября 2019 года по 25 марта 2020 года пройдёт олимпиада для учащихся 8-11 классов школ «На страже закона»
Олимпиада организована управлением по организации дознания МВД России и Уральским юридическим институтом МВД России.
Основная её цель - выявить и поддержать молодёжь, проявляющую интерес к деятельности подразделений дознания.
Первый (отборочный) этап будет проходить с 11 ноября по 31 января 2020 года в виде дистанционного тестирования. Второй (заключительный) этап - с 23 марта по 25 марта 2020 года в очной форме на базе Уральского юридического института МВД России. Более подробная информация размещена на сайте вуза – https://урюи.мвд.рф/олимпиада/.
Школьников Бурятии приглашают на олимпиаду МВД
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Акцию устроили юные инспекторы движения
С 11 ноября 2019 года по 25 марта 2020 года пройдёт олимпиада для учащихся 8-11 классов школ «На страже закона»
Зачем применялись топорики, рассказал представитель МВД по Бурятии
Воздух прогреется до +24
Финальные заезды состоятся 21 сентября
На мероприятие приедут гости из Италии, Китая, Кыргызстана и Узбекистана
Рекомендованный объём промышленного вылова окуня в озере Гусином повышен до 140 тонн
В город приехали команды из Читы, Красноярска и Новосибирска
В Сухотино состоится литературно-музыкальный праздник «Я пришёл к Вам поэтом»
Стала известна программа мероприятий «Сияния России»
Он пройдёт в рамках всероссийского дня бега «Кросс нации»
Также в этот день состоится первый Ангарский полумарафон
В Чите проходит краевая спартакиада
Открытие памятника-бюста Иннокентию Иркутскому приурочено к его 215-летию причислению к лику святых
Фестиваль начался с показа фильма о Даши Намдакове