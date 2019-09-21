Школьников Бурятии приглашают на олимпиаду МВД

С 11 ноября 2019 года по 25 марта 2020 года пройдёт олимпиада для учащихся 8-11 классов школ «На страже закона»



Олимпиада организована управлением по организации дознания МВД России и Уральским юридическим институтом МВД России.



Основная её цель - выявить и поддержать молодёжь, проявляющую интерес к деятельности подразделений дознания.



Первый (отборочный) этап будет проходить с 11 ноября по 31 января 2020 года в виде дистанционного тестирования. Второй (заключительный) этап - с 23 марта по 25 марта 2020 года в очной форме на базе Уральского юридического института МВД России. Более подробная информация размещена на сайте вуза – https://урюи.мвд.рф/олимпиада/.





