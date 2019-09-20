В Иркутской области пройдут Дни русской духовности и культуры

№ п/п Мероприятие Время проведения Место проведения

22 сентября 2019 года

1. Торжественное открытие Дней русской духовности и культуры «Сияние России» в городе Иркутске: - праздничное богослужение, - крестный ход, - открытие памятника-бюста святителю Иннокентию Иркутскому (Кульчицкому) к 215-летию причисления к лику святых, -молебен «Во славу Земли Иркутской» 08.30 - 10.30 Собор Богоявления Господня, Сквер у Собора Богоявления Господня, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 1

2. Открытие передвижной выставки «Первосвятитель Иркутский» 10.00 Культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия (Вениаминова) Иркутского областного краеведческого музея Иркутская область, Качугский район, с. Анга, ул. Школьная, д.1

3. Открытие передвижной выставки «Устроитель дома Божия», посвященной 100-летию со дня канонизации Святителя Софрония (Кристалевского) 10.00 Усольский историко-краеведческий музей Иркутская область, Усольский р-н г. Усолье-Сибирское, пр-т Комсомольский, д. 79.

4. Концерт русской духовной музыки «Пою имени Господа Вышняго» 13.00 Иркутский государственный университет (3 корпус, актовый зал), г. Иркутск, улица Ленина, д. 3

5. Праздничный вечер-открытие Дней русской духовности и культуры «Сияние России» 18.00 Иркутский городской театр народной драмы, г. Иркутск, ул. Мухиной, д.13 «А»

23 сентября 2019 года

6. Экскурсия по памятным и литературным местам города Иркутска 12.30 Памятники выдающимся деятелям России и Сибири, Набережная Ангары, 130-й квартал, «Усадьба В.П. Сукачёва», «Музей В.Г. Распутина»

7. Круглый стол с российскими писателями, гостями праздника 15.30 Иркутский Дом литераторов г. Иркутск, ул. Степана Разина, д. 40

8. Выставка декоративно - прикладного творчества «Город - городу» 16.00 Городской выставочный центр им. В. С. Рогаля, г. Иркутск, ул. Халтурина, д. 3

9. Концерт «Пою тебе, моя Россия…» 18.30 Иркутская областная филармония, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 3

10. Выставка произведений декоративно-прикладного искусства из собраний Иркутского областного Дома народного творчества Весь период Ремесленное подворье Иркутского областного Дома народного творчества, г. Иркутск, ул. 3 июля, д.17 «А»

11. Мастер – класс по художественной керамике «Иркутский сувенир» мастера Е.Г. Майоновской В течение дня Ремесленное подворье Иркутского областного Дома народного творчества, г. Иркутск, ул. 3 июля, д.17 «А»

12. История и культура России с древности до наших дней в книжно-иллюстративной выставке «С тобой, Россия, навсегда!» 23 сентября - 6 октября Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского, Книжный читальный зал, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 253

13. Книжно-иллюстративная выставка «Храмовое зодчество России» 23-30 сентября Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева г. Иркутск, ул. Свердлова,23

14. Выставка картин художника– дизайнера Анны Рядинской «Родная земля» 23-29 сентября Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского (отдел литературы по искусству) г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 253

15. Передвижная выставка «Первосвятитель Иркутский» 23-30 сентября Культурно-просветительский центр им. Святителя Иннокентия, Иркутская область, Качугского р-на, с. Анга, ул. Школьная, д. 1

24 сентября 2019 года

16. Интерактивная игра «Познай свой край» В течение дня Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина (отдел библиографии), г. Иркутск, ул. Чехова, 10,

17. Мастер–класс по изготовлению народной тряпичной куклы «Зернушка» мастера Т.Ю. Черепановой В течение дня Ремесленное подворье Иркутского областного Дома народного творчества, г. Иркутск, ул. 3 июля, д.17 «А»

18. Исторический час «Сибирь – необъятная наша земля» 10.00 Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 23

19. Тематическая экскурсия «Христианство в искусстве» 10.00 Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева (отдел западно-европейского, русского и современного искусства), г. Иркутск, ул. Ленина, д. 5

20. Встреча российских писателей со студентами и преподавателями «Возвращение к слову» 10.00 Байкальский государственный университет экономики и права, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 11

21. Встреча российских писателей со студентами и преподавателями университета «Когда планета на распутье…» 10.00 Иркутский государственный университет путей сообщения г. Иркутск, ул. Чернышевского, д. 15

22. Встреча с писателями – гостями Дней русской духовности и культуры «Сияние России» 11.00 Гуманитарный центр – библиотека им. семьи Полевых г. Иркутск, м-н Университетский, д. 70

23. Встреча российских писателей со студентами и преподавателями «То слово русское, родное…» 13.00 Иркутский региональный колледж педагогического образования г. Иркутск, ул. Российская, д. 21

24. IV Городской фестиваль резных деревянных изделий «Звёздная Ладья» 14.00 «Дом ремёсел и фольклора», г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 102

25. Встреча российских писателей с читателями «Родина – духовная земля» 14.00 Центральная городская библиотека им. А.В. Потаниной г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 32

26. Встреча российских писателей с читателями «Писатель. Жизнь. Литература» 14.30 Центральная городская библиотека Иркутская область, Усольский р-н, г. Усолье – Сибирского, ул. Интернациональная, д. 32 «А»

27. Встреча российских писателей с читателями «На перекрестке мнений: пути российской литературы» 15.30 Центральная библиотечная система Иркутская область, г. Шелехов кв-л. 1, д. 1

28. Презентация книги А.Н. Тимофеева «Пробуждение» 15.30 Иркутский Дом литераторов г. Иркутск, ул. Степана Разина, д. 40

29. Встреча российских писателей со старшеклассниками и преподавателями «Во славу российской словесности…» 15.30 Православная женская гимназия во имя Рождества Пресвятой Богородицы г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 3

30. Премьера восстановленного спектакля Иркутского театра народной драмы – творческий вечер к 75-летию В.Н. Хайрюзова «Сербска девойка» 18.30 Иркутский городской театр народной драмы, г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 13 «А»

25 сентября 2019 года

31. Открытие научно-практической конференции «Сукачевские чтения» 10.00 Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева (отдел западно-европейского, русского и современного искусства), г. Иркутск, ул. Ленина, д. 5

32. Встреча российских писателей с лицеистами и преподавателями «Духовное начало в современной русской литературе» 10.10 МБОУ Лицей № 3 г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 14

33. Встреча российских писателей со студентами и преподавателями «Новая литература России: задачи и направления» 10.10 Иркутский государственный университет, педагогический факультет г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 9

34. Торжественная церемония вручения ключей от автомобилей для многодетных семей в рамках празднования Дня Иркутской области 12.00 Правительство Иркутской области г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1 «А»

35. Встреча российских писателей со студентами и преподавателями «Классика и современность: пути пересечения» 12.30 Иркутский национальный исследовательский технический университет г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 83

36. Встреча российских писателей с читателями «Проблемы и задачи современной русской литературы» 13.00 Гуманитарный центр им. семьи Полевых, г. Иркутск мкр. Университетский, д. 70

37. Встреча с иркутским писателем Евгением Хохряковым «Веселые приключения». 13.00 Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 23

38. Мастер-класс по скетчингу «Иркутские купала» 14.00 Информационно-образовательный центр, г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 16

39. Встреча российских писателей со старшеклассниками и преподавателями «От сердца к сердцу» 14.00 ЧОУ «Средняя школа Леонова» г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 160

40. Выступление российских писателей перед старшеклассниками «Под книжными парусами» 14.00 Детская и юношеская библиотека «Алые паруса» г. Иркутск, ул. Баумана, д. 201/1

41. Встреча российских писателей со студентами и преподавателями «Литература молодой России» 14.15 Иркутский филиал Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 170

42. Творческая встреча с писателем, поэтом Татьяной Шороховой (г. Севастополь) 14.30 Музей В.Г. Распутина г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 20

43. Областной фестиваль-конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Поющее Приангарье» (гала-концерт победителей) 16.00 Театр юного зрителя им. А. Вампилова г. Иркутск, ул. Ленина, д. 23

44. Открытие выставки, посвященной 150-летию Хайтинского фарфорового завода. Проект «Владельческие коллекции в фондах музея» 16.00 Галерея сибирского искусства, г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 23-25

45. Исторический час к 210-летию со дня рождения Н.Н. Муравьева-Амурского «Губернатор всея Сибири» 13.00 Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева (отдел краеведения) г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 50

46. Видеоклуб «Кино на равных»: демонстрация художественного фильма «Любовь и голуби» по пьесе В. Гуркина. 14.00 Иркутская областная специальная библиотека для слепых (актовый зал), г. Иркутск, ул. Степана Разина д. 30

47. Мастер–класс по валянию из шерсти мастера А.С. Русаковой В течение дня Ремесленное подворье Иркутского областного Дома народного творчества, г. Иркутск, ул. 3 июля, д.17 «А»

48. «Сукачевы. История одной семьи» - лекция Гончаренко Н.В. по материалам книги–исследования архива семьи В.П. Сукачева 17.00 Отдел истории МБУК «МИГИ имени А.М. Сибирякова» г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д.16 «А»

49. Встреча российских писателей с читателями «О Русь, от края и до края…» 17.30 Библиотека № 3

им. Л. Беспрозванного, Иркутская область, г. Ангарск, кв.63, д. 3

50. Презентация книги воспоминаний о Светлане Распутиной «Жить в полную силу…» 18.00 Иркутский Дом литераторов г. Иркутск, ул. Степана Разина, д. 40

26 сентября 2019 года

51. Выступление российских писателей перед гимназистами «Литература и современность» 10.25 МАОУ «Гимназия № 25» г. Иркутск, просп. Маршала Жукова, 2

52. Выступление российских писателей перед старшеклассниками «Голос времени» 10.30 МБОУ СОШ №15 г. Иркутск, ул. Ленина, 56

53. Встреча российских писателей со студентами и преподавателями «Новая литература России: задачи и направления» 11.00 Иркутский государственный университет (педагогический факультет) г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 9

54. Встреча российских писателей с читателями «Слов драгоценные плоды…» 13.00 Библиотека № 20 им. Е. Евтушенко г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д. 22

55. Выступление российских писателей с читателями «Литература – дело молодых!» 14.00 Областная юношеская библиотека им. И. Уткина г. Иркутск, ул. Чехова, д. 10

56. Лекция из цикла «История книги» «Православная церковь и книги: сибирские страницы истории» 15.00-16:00 Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского (отдел историко-культурного наследия), г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 253

57. Встреча российских писателей с жителями п. Маркова «Ты, Россия моя…» 16.00 Библиотека муниципального учреждения культуры «Социально-культурный центр» Марковского муниципального образования Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мира, д. 15

58. Открытие персональной выставки А.Ф. Веснина «Пейзаж и натюрморт Прибайкалья» 16.00 Галерея сибирского искусства, г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 23-25

59. Встреча российских писателей с читателями «Что в слове, что за словом?» 16.30 «Иннокентьевская библиотека», филиал № 5 г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан, д. 22

60. Экскурсия «Игры и развлечения Х1Х века» 18.00 Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева (историко-мемориальный отдел «Усадьба В.П. Сукачёва»), г. Иркутск, ул. Дек. Событий, д. 112

61. Творческий вечер А.А. Антипина «Пока пишу, надеюсь…» 19.00 Областное государственное автономное учреждение Иркутский Дом литераторов г. Иркутск, ул. Степана Разина, д. 40

27 сентября 2019 года

62. Литературно-музыкальная композиция «Не мыслю жизни без тебя, Россия» В течение дня Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского (книжный читальный зал), г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 253

63. Творческая встреча с жителями, общественностью с. Анга Качугского района «К истокам духовности» Концерт фолк-группы «Зарев цвет» (руководитель. Е.А. Баруткина) 08.00 Ангинский культурно-информационный центр Иркутская область, Качугский район с. Анга, ул. Советская , д. 23 «А»

64. Творческая встреча с жителями, общественностью п. Усть-Уда «К истокам духовности» Концерт вокально-инструментального ансамбля «Форсаж» под руководством И.И. Хлыстовой 08.00 Межпоселенческий районный дом культуры Иркутская область, Усть-Удинский район, п. Усть-Уда, ул. Горького, д. 14

65. Историко-краеведческие чтения «Шедевры храмового искусства Иркутска» в рамках лектория «Родной край: известный и неизвестный» 11.00 Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева г. Иркутск, ул. Свердлова,23

66. Открытие областной передвижной книжной выставки «Вами гордится Сибирь» (книги известных русских писателей: В. Г. Распутина, А. В. Вампилова, М. Д. Сергева, В. Н. Хайрюзова, А. Г. Байбородина) 12.00 Иркутская областная специальная библиотека для слепых (актовый зал), г. Иркутск, ул. Степана Разина д. 30

67. Вебинар для учителей общеобразовательных школ и преподавателей вузов Иркутской области «Многоголосье Байкала» 13.00 Иркутская областная юношеская библиотека

им. И.П. Уткина, г. Иркутск,

ул. Чехова, 10,

68. Торжественная церемония вручения Губернатором Иркутской области государственных наград Российской Федерации, наград Иркутской области и почетных званий Иркутской области 11.00 Правительство Иркутской области г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1 «А»

69. «Съезжий праздник» (Я горжусь, что родился в Сибири!) 15.00 Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского г. Иркутск, ул. Седова, д. 29

70. Духовно – просветительская конференция для работников культуры и читателей с участием авторского коллектива книги о святителе Софронии Иркутском «Горящий к Богу огнем любви неугасимыя» 14.00 Центральная городская библиотека г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 32

71. «Киновечер в музее». Презентация документальных фильмов о Хайтинском фарфоровом заводе в рамках выставки к 150-летию завода. 16.00 Галерея сибирского искусства, г. Иркутск ул. К. Маркса, д. 23-25

72. Праздничный концерт «Народные мелодии» 17.00 Администрация Правобережного округа г. Иркутска, г. Иркутск, ул. Марата, д. 14 (актовый зал)

73. Творческий вечер В.П.Скифа «Где русские смыслы сошлись…» 19.30 Детская школа искусств № 10 г. Иркутск, ул. Доржи Банзарова, 21 «А»

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74. Выступление мужского квартета Иркутской епархии Русской Православной Церкви «Знамение» 14.30 Музей В.Г. Распутина г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 20

75. Открытие выставки декоративно – прикладного творчества «Сибирь мастеровая» 15.00 Районный Дом культуры «Жарки», Иркутская область, Черемховский район, п. Михайловка, кв. 2, д. 5

76. «Краски осени». Концерт народного хора «Русская песня», мужского вокального ансамбля «Ведагор», ансамбля народного танца «Отрада» 17.00 Дворец культуры «Энергетик» Иркутская область, г. Ангарск, 40 квартал, д. 1

77. Лекция «Технология иконописи». 18.00 Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева (отдел западно-европейского, русского и современного искусства), г. Иркутск, ул. Ленина, д. 5

78. Юбилейный творческий вечер прозаика В. Хайрюзова 19.00 Государственное автономное учреждение культуры Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова г. Иркутск, ул. Ленина, 23

79. Концерт Народного фольклорного ансамбля «Оберег» Иркутского областного Дома народного творчества с программой «Казак - люди вольные» 15.00 Ремесленное подворье Иркутского областного Дома народного творчества, г. Иркутск, ул. 3 июля, д.17 «А»

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80. Открытие Набережной реки Китой 11.00 Иркутская область, г. Ангарск, набережная р. Китой,

81. Закрытие IV городского фестиваля резных деревянных изделий «Звёздная Ладья» 14.00 Дом ремёсел и фольклора, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 102

82. Встреча с заведующим литературной частью театра юного зрителя. Беседа об истории становления театра, его влиянии на культурную жизнь города, спектаклях и литераторах «ТЮЗ в истории и культурной жизни Иркутска» 15.00-16.00 Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского (отдел историко-культурного наследия) г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 253

83. Презентация новой книги Н.С. Пономаревой «По улицам нашего детства: о топонимике Ленинского района города Иркутска» 15.00 Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского (отдел краеведения) г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 253

84. Открытие выставки традиционного костюма староверов Алтая и старожилов Приангарья с интерактивным экскурсом в традицию – проект Межрегионального фольклорного ансамбля «Утешная канарейка» (Новосибирск –Барнаул –- Красноярск) «Улица широкая» 15.00 Дом ремесел и фольклора, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 102

85. Праздничный танцевальный вечер для старшего поколения «Вальс над Ангарой» 15.00 г. Иркутск, Бульвар Гагарина