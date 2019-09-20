С 22 по 29 сентября в Иркутской области пройдут Дни русской духовности и культуры «Сияние России». В музеях, библиотеках, концертных залах будут организованы выставки, конкурсы, лектории, концерты и другие мероприятия.
Как сообщает пресс-служба правительства области, торжества приурочены к 215-летию со дня канонизации первого епископа святителя Иннокентия Иркутского.
|
№ п/п
|
Мероприятие
|
Время проведения
|
Место проведения
|
22 сентября 2019 года
|
1.
|
Торжественное открытие Дней русской духовности и культуры «Сияние России» в городе Иркутске:
- праздничное богослужение,
- крестный ход,
- открытие памятника-бюста святителю Иннокентию Иркутскому (Кульчицкому) к 215-летию причисления к лику святых,
-молебен «Во славу Земли Иркутской»
|
08.30 - 10.30
|
Собор Богоявления Господня, Сквер у Собора Богоявления Господня,
г. Иркутск,
ул. Сухэ-Батора, д. 1
|
2.
|
Открытие передвижной выставки «Первосвятитель Иркутский»
|
10.00
|
Культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия (Вениаминова) Иркутского областного краеведческого музея
Иркутская область,
Качугский район, с. Анга, ул. Школьная, д.1
|
3.
|
Открытие передвижной выставки «Устроитель дома Божия», посвященной 100-летию со дня канонизации Святителя Софрония (Кристалевского)
|
10.00
|
Усольский историко-краеведческий музей
Иркутская область, Усольский р-н г. Усолье-Сибирское, пр-т Комсомольский, д. 79.
|
4.
|
Концерт русской духовной музыки «Пою имени Господа Вышняго»
|
13.00
|
Иркутский государственный университет (3 корпус, актовый зал),
г. Иркутск, улица Ленина,
д. 3
|
5.
|
Праздничный вечер-открытие Дней русской духовности и культуры «Сияние России»
|
18.00
|
Иркутский городской театр народной драмы,
г. Иркутск, ул. Мухиной,
д.13 «А»
|
23 сентября 2019 года
|
6.
|
Экскурсия по памятным и литературным местам города Иркутска
|
12.30
|
Памятники выдающимся деятелям России и Сибири, Набережная Ангары,
130-й квартал,
«Усадьба В.П. Сукачёва»,
«Музей В.Г. Распутина»
|
7.
|
Круглый стол с российскими писателями, гостями праздника
|
15.30
|
Иркутский Дом литераторов
г. Иркутск, ул. Степана Разина, д. 40
|
8.
|
Выставка декоративно - прикладного творчества «Город - городу»
|
16.00
|
Городской выставочный центр им. В. С. Рогаля,
г. Иркутск, ул. Халтурина, д. 3
|
9.
|
Концерт «Пою тебе, моя Россия…»
|
18.30
|
Иркутская областная филармония,
г. Иркутск, ул. Дзержинского,
д. 3
|
10.
|
Выставка произведений декоративно-прикладного искусства из собраний Иркутского областного Дома народного творчества
|
Весь период
|
Ремесленное подворье Иркутского областного Дома народного творчества,
г. Иркутск, ул. 3 июля, д.17 «А»
|
11.
|
Мастер – класс по художественной керамике «Иркутский сувенир» мастера Е.Г. Майоновской
|
В течение дня
|
Ремесленное подворье Иркутского областного Дома народного творчества,
г. Иркутск, ул. 3 июля, д.17 «А»
|
12.
|
История и культура России с древности до наших дней в книжно-иллюстративной выставке «С тобой, Россия, навсегда!»
|
23 сентября - 6 октября
|
Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского,
Книжный читальный зал, г. Иркутск, ул. Лермонтова,
д. 253
|
13.
|
Книжно-иллюстративная выставка «Храмовое зодчество России»
|
23-30 сентября
|
Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева
г. Иркутск, ул. Свердлова,23
|
14.
|
Выставка картин художника– дизайнера Анны Рядинской «Родная земля»
|
23-29 сентября
|
Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского
(отдел литературы по искусству)
г. Иркутск, ул. Лермонтова,
д. 253
|
15.
|
Передвижная выставка «Первосвятитель Иркутский»
|
23-30 сентября
|
Культурно-просветительский центр им. Святителя Иннокентия,
Иркутская область, Качугского р-на, с. Анга,
ул. Школьная, д. 1
|
|
24 сентября 2019 года
|
16.
|
Интерактивная игра «Познай свой край»
|
В течение дня
|
Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина (отдел библиографии), г. Иркутск, ул. Чехова, 10,
|
17.
|
Мастер–класс по изготовлению народной тряпичной куклы «Зернушка» мастера Т.Ю. Черепановой
|
В течение дня
|
Ремесленное подворье Иркутского областного Дома народного творчества, г. Иркутск, ул. 3 июля, д.17 «А»
|
18.
|
Исторический час «Сибирь – необъятная наша земля»
|
10.00
|
Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева
г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 23
|
19.
|
Тематическая экскурсия «Христианство в искусстве»
|
10.00
|
Иркутский областной художественный музей
им. В.П. Сукачева
(отдел западно-европейского, русского и современного искусства),
г. Иркутск, ул. Ленина, д. 5
|
20.
|
Встреча российских писателей со студентами и преподавателями «Возвращение к слову»
|
10.00
|
Байкальский государственный университет экономики и права, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 11
|
21.
|
Встреча российских писателей со студентами и преподавателями университета «Когда планета на распутье…»
|
10.00
|
Иркутский государственный университет путей сообщения
г. Иркутск, ул. Чернышевского, д. 15
|
22.
|
Встреча с писателями – гостями Дней русской духовности и культуры «Сияние России»
|
11.00
|
Гуманитарный центр – библиотека им. семьи Полевых
г. Иркутск, м-н Университетский, д. 70
|
23.
|
Встреча российских писателей со студентами и преподавателями «То слово русское, родное…»
|
13.00
|
Иркутский региональный колледж педагогического образования
г. Иркутск, ул. Российская, д. 21
|
24.
|
IV Городской фестиваль резных деревянных изделий «Звёздная Ладья»
|
14.00
|
«Дом ремёсел и фольклора»,
г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 102
|
25.
|
Встреча российских писателей с читателями «Родина – духовная земля»
|
14.00
|
Центральная городская библиотека им. А.В. Потаниной
г. Иркутск, ул. Трилиссера,
д. 32
|
26.
|
Встреча российских писателей с читателями «Писатель. Жизнь. Литература»
|
14.30
|
Центральная городская библиотека
Иркутская область, Усольский р-н, г. Усолье – Сибирского,
ул. Интернациональная, д. 32 «А»
|
27.
|
Встреча российских писателей с читателями «На перекрестке мнений: пути российской литературы»
|
15.30
|
Центральная библиотечная система
Иркутская область,
г. Шелехов
кв-л. 1, д. 1
|
28.
|
Презентация книги А.Н. Тимофеева «Пробуждение»
|
15.30
|
Иркутский Дом литераторов
г. Иркутск, ул. Степана Разина, д. 40
|
29.
|
Встреча российских писателей со старшеклассниками и преподавателями «Во славу российской словесности…»
|
15.30
|
Православная женская гимназия во имя Рождества Пресвятой Богородицы
г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 3
|
30.
|
Премьера восстановленного спектакля Иркутского театра народной драмы – творческий вечер к 75-летию В.Н. Хайрюзова «Сербска девойка»
|
18.30
|
Иркутский городской театр народной драмы,
г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 13 «А»
|
25 сентября 2019 года
|
31.
|
Открытие научно-практической конференции «Сукачевские чтения»
|
10.00
|
Иркутский областной художественный музей
им. В.П. Сукачева
(отдел западно-европейского, русского и современного искусства),
г. Иркутск, ул. Ленина, д. 5
|
32.
|
Встреча российских писателей с лицеистами и преподавателями «Духовное начало в современной русской литературе»
|
10.10
|
МБОУ Лицей № 3
г. Иркутск, ул. Тимирязева,
д. 14
|
33.
|
Встреча российских писателей со студентами и преподавателями «Новая литература России: задачи и направления»
|
10.10
|
Иркутский государственный университет, педагогический факультет
г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 9
|
34.
|
Торжественная церемония вручения ключей от автомобилей для многодетных семей в рамках празднования Дня Иркутской области
|
12.00
|
Правительство Иркутской области
г. Иркутск, ул. Ленина,
д. 1 «А»
|
35.
|
Встреча российских писателей со студентами и преподавателями «Классика и современность: пути пересечения»
|
12.30
|
Иркутский национальный исследовательский технический университет
г. Иркутск, ул. Лермонтова,
д. 83
|
36.
|
Встреча российских писателей с читателями «Проблемы и задачи современной русской литературы»
|
13.00
|
Гуманитарный центр им. семьи Полевых,
г. Иркутск
мкр. Университетский, д. 70
|
37.
|
Встреча с иркутским писателем Евгением Хохряковым «Веселые приключения».
|
13.00
|
Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева
г. Иркутск, ул. Свердлова,
д. 23
|
38.
|
Мастер-класс по скетчингу «Иркутские купала»
|
14.00
|
Информационно-образовательный центр,
г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 16
|
39.
|
Встреча российских писателей со старшеклассниками и преподавателями «От сердца к сердцу»
|
14.00
|
ЧОУ «Средняя школа Леонова»
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 160
|
40.
|
Выступление российских писателей перед старшеклассниками «Под книжными парусами»
|
14.00
|
Детская и юношеская библиотека
«Алые паруса»
г. Иркутск, ул. Баумана, д. 201/1
|
41.
|
Встреча российских писателей со студентами и преподавателями «Литература молодой России»
|
14.15
|
Иркутский филиал Всероссийского государственного института кинематографии
им. С.А. Герасимова
г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 170
|
42.
|
Творческая встреча с писателем, поэтом Татьяной Шороховой (г. Севастополь)
|
14.30
|
Музей В.Г. Распутина
г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 20
|
43.
|
Областной фестиваль-конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Поющее Приангарье» (гала-концерт победителей)
|
16.00
|
Театр юного зрителя им. А. Вампилова
г. Иркутск, ул. Ленина, д. 23
|
44.
|
Открытие выставки, посвященной 150-летию Хайтинского фарфорового завода. Проект «Владельческие коллекции в фондах музея»
|
16.00
|
Галерея сибирского искусства, г. Иркутск, ул. К. Маркса,
д. 23-25
|
45.
|
Исторический час к 210-летию со дня рождения Н.Н. Муравьева-Амурского «Губернатор всея Сибири»
|
13.00
|
Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева (отдел краеведения)
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 50
|
46.
|
Видеоклуб «Кино на равных»: демонстрация художественного фильма «Любовь и голуби» по пьесе В. Гуркина.
|
14.00
|
Иркутская областная специальная библиотека для слепых (актовый зал),
г. Иркутск, ул. Степана Разина д. 30
|
47.
|
Мастер–класс по валянию из шерсти мастера А.С. Русаковой
|
В течение дня
|
Ремесленное подворье Иркутского областного Дома народного творчества,
г. Иркутск, ул. 3 июля, д.17 «А»
|
48.
|
«Сукачевы. История одной семьи» - лекция Гончаренко Н.В. по материалам книги–исследования архива семьи В.П. Сукачева
|
17.00
|
Отдел истории МБУК «МИГИ имени А.М. Сибирякова»
г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д.16 «А»
|
49.
|
Встреча российских писателей с читателями «О Русь, от края и до края…»
|
17.30
|
Библиотека № 3
Иркутская область, г. Ангарск, кв.63, д. 3
|
50.
|
Презентация книги воспоминаний о Светлане Распутиной «Жить в полную силу…»
|
18.00
|
Иркутский Дом литераторов
г. Иркутск, ул. Степана Разина, д. 40
|
26 сентября 2019 года
|
51.
|
Выступление российских писателей перед гимназистами «Литература и современность»
|
10.25
|
МАОУ «Гимназия № 25»
г. Иркутск, просп. Маршала Жукова, 2
|
52.
|
Выступление российских писателей перед старшеклассниками «Голос времени»
|
10.30
|
МБОУ СОШ №15
г. Иркутск, ул. Ленина, 56
|
53.
|
Встреча российских писателей со студентами и преподавателями «Новая литература России: задачи и направления»
|
11.00
|
Иркутский государственный университет
(педагогический факультет)
г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 9
|
54.
|
Встреча российских писателей с читателями «Слов драгоценные плоды…»
|
13.00
|
Библиотека № 20
им. Е. Евтушенко
г. Иркутск, мкр. Юбилейный,
д. 22
|
55.
|
Выступление российских писателей с читателями «Литература – дело молодых!»
|
14.00
|
Областная юношеская библиотека им. И. Уткина
г. Иркутск, ул. Чехова, д. 10
|
56.
|
Лекция из цикла «История книги» «Православная церковь и книги: сибирские страницы истории»
|
15.00-16:00
|
Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского
(отдел историко-культурного наследия),
г. Иркутск,
ул. Лермонтова, д. 253
|
57.
|
Встреча российских писателей с жителями п. Маркова «Ты, Россия моя…»
|
16.00
|
Библиотека муниципального учреждения культуры «Социально-культурный центр» Марковского муниципального образования
Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мира, д. 15
|
58.
|
Открытие персональной выставки А.Ф. Веснина «Пейзаж и натюрморт Прибайкалья»
|
16.00
|
Галерея сибирского искусства, г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 23-25
|
59.
|
Встреча российских писателей с читателями «Что в слове, что за словом?»
|
16.30
|
«Иннокентьевская библиотека», филиал № 5
г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан, д. 22
|
60.
|
Экскурсия «Игры и развлечения Х1Х века»
|
18.00
|
Иркутский областной художественный музей
им. В.П. Сукачева (историко-мемориальный отдел «Усадьба В.П. Сукачёва»),
г. Иркутск, ул. Дек. Событий,
д. 112
|
61.
|
Творческий вечер А.А. Антипина «Пока пишу, надеюсь…»
|
19.00
|
Областное государственное автономное учреждение Иркутский Дом литераторов
г. Иркутск, ул. Степана Разина, д. 40
|
27 сентября 2019 года
|
62.
|
Литературно-музыкальная композиция «Не мыслю жизни без тебя, Россия»
|
В течение дня
|
Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского
(книжный читальный зал),
г. Иркутск,
ул. Лермонтова, д. 253
|
63.
|
Творческая встреча с жителями, общественностью с. Анга Качугского района «К истокам духовности»
Концерт фолк-группы «Зарев цвет» (руководитель. Е.А. Баруткина)
|
08.00
|
Ангинский культурно-информационный центр
Иркутская область,
Качугский район с. Анга, ул. Советская , д. 23 «А»
|
64.
|
Творческая встреча с жителями, общественностью п. Усть-Уда «К истокам духовности»
Концерт вокально-инструментального ансамбля «Форсаж» под руководством И.И. Хлыстовой
|
08.00
|
Межпоселенческий районный дом культуры
Иркутская область, Усть-Удинский район, п. Усть-Уда, ул. Горького, д. 14
|
65.
|
Историко-краеведческие чтения «Шедевры храмового искусства Иркутска» в рамках лектория «Родной край: известный и неизвестный»
|
11.00
|
Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева
г. Иркутск, ул. Свердлова,23
|
66.
|
Открытие областной передвижной книжной выставки «Вами гордится Сибирь» (книги известных русских писателей: В. Г. Распутина, А. В. Вампилова, М. Д. Сергева, В. Н. Хайрюзова, А. Г. Байбородина)
|
12.00
|
Иркутская областная специальная библиотека для слепых (актовый зал),
г. Иркутск, ул. Степана Разина д. 30
|
67.
|
Вебинар для учителей общеобразовательных школ и преподавателей вузов Иркутской области «Многоголосье Байкала»
|
13.00
|
Иркутская областная юношеская библиотека
|
68.
|
Торжественная церемония вручения Губернатором Иркутской области государственных наград Российской Федерации, наград Иркутской области и почетных званий Иркутской области
|
11.00
|
Правительство Иркутской области
г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1 «А»
|
69.
|
«Съезжий праздник» (Я горжусь, что родился в Сибири!)
|
15.00
|
Иркутский областной музыкальный театр
им. Н.М. Загурского
г. Иркутск, ул. Седова, д. 29
|
70.
|
Духовно – просветительская конференция для работников культуры и читателей с участием авторского коллектива книги о святителе Софронии Иркутском «Горящий к Богу огнем любви неугасимыя»
|
14.00
|
Центральная городская библиотека
г. Иркутск,
ул. Трилиссера, д. 32
|
71.
|
«Киновечер в музее». Презентация документальных фильмов о Хайтинском фарфоровом заводе в рамках выставки к 150-летию завода.
|
16.00
|
Галерея сибирского искусства,
г. Иркутск ул. К. Маркса,
д. 23-25
|
72.
|
Праздничный концерт «Народные мелодии»
|
17.00
|
Администрация Правобережного округа
г. Иркутска,
г. Иркутск, ул. Марата, д. 14 (актовый зал)
|
73.
|
Творческий вечер В.П.Скифа «Где русские смыслы сошлись…»
|
19.30
|
Детская школа искусств № 10
г. Иркутск, ул. Доржи Банзарова, 21 «А»
|
28 сентября 2019 года
|
74.
|
Выступление мужского квартета Иркутской епархии Русской Православной Церкви «Знамение»
|
14.30
|
Музей В.Г. Распутина
г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 20
|
75.
|
Открытие выставки декоративно – прикладного творчества «Сибирь мастеровая»
|
15.00
|
Районный Дом культуры «Жарки»,
Иркутская область, Черемховский район, п. Михайловка, кв. 2, д. 5
|
76.
|
«Краски осени». Концерт народного хора «Русская песня», мужского вокального ансамбля «Ведагор», ансамбля народного танца «Отрада»
|
17.00
|
Дворец культуры «Энергетик»
Иркутская область, г. Ангарск, 40 квартал, д. 1
|
77.
|
Лекция «Технология иконописи».
|
18.00
|
Иркутский областной художественный музей
им. В.П. Сукачева
(отдел западно-европейского, русского и современного искусства),
г. Иркутск, ул. Ленина, д. 5
|
78.
|
Юбилейный творческий вечер прозаика В. Хайрюзова
|
19.00
|
Государственное автономное учреждение культуры Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова
г. Иркутск, ул. Ленина, 23
|
79.
|
Концерт Народного фольклорного ансамбля «Оберег» Иркутского областного Дома народного творчества с программой «Казак - люди вольные»
|
15.00
|
Ремесленное подворье Иркутского областного Дома народного творчества,
г. Иркутск, ул. 3 июля, д.17 «А»
|
29 сентября 2019 года
|
80.
|
Открытие Набережной реки Китой
|
11.00
|
Иркутская область, г. Ангарск, набережная р. Китой,
|
81.
|
Закрытие IV городского фестиваля резных деревянных изделий «Звёздная Ладья»
|
14.00
|
Дом ремёсел и фольклора,
г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 102
|
82.
|
Встреча с заведующим литературной частью театра юного зрителя. Беседа об истории становления театра, его влиянии на культурную жизнь города, спектаклях и литераторах «ТЮЗ в истории и культурной жизни Иркутска»
|
15.00-16.00
|
Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского
(отдел историко-культурного наследия)
г. Иркутск,
ул. Лермонтова, д. 253
|
83.
|
Презентация новой книги Н.С. Пономаревой «По улицам нашего детства: о топонимике Ленинского района города Иркутска»
|
15.00
|
Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского
(отдел краеведения)
г. Иркутск,
ул. Лермонтова, д. 253
|
84.
|
Открытие выставки традиционного костюма староверов Алтая и старожилов Приангарья с интерактивным экскурсом в традицию – проект Межрегионального фольклорного ансамбля «Утешная канарейка» (Новосибирск –Барнаул –- Красноярск) «Улица широкая»
|
15.00
|
Дом ремесел и фольклора, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 102
|
85.
|
Праздничный танцевальный вечер для старшего поколения «Вальс над Ангарой»
|
15.00
|
г. Иркутск, Бульвар Гагарина
|
86.
|
Мастер–класс по художественной керамике «Иркутский сувенир» мастера Е.Г. Майоновской
|
В течение дня
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Ремесленное подворье Иркутского областного Дома народного творчества,
г. Иркутск, ул. 3 июля, д.17 «А»