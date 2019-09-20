 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Сентября

19 Сентября

Популярное

В Иркутске будет открыт бюст святителя

В Иркутске будет открыт бюст святителя
Общество,  Фото:пресс-служба администрации города Иркутска
Открытие памятника-бюста Иннокентию Иркутскому приурочено к его 215-летию причислению к лику святых

В Иркутске в сквере у Собора Богоявления будет открыт бюст первому епископу святителю Иннокентию Иркутскому (Кульчицкому). Торжественное мероприятие состоится 22 сентября в рамках открытия Дней русской духовности и культуры «Сияние России», которые приурочены к 215-летию со дня канонизации святого.

Как рассказал заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников, работа над скульптурой велась по благословению Митрополита Иркутского и Ангарского Владыки Вадима при поддержке мэра Дмитрия Бердникова и фонда поддержки и развития культуры на территории города Иркутска. Бюст выполнен иркутским скульптором Александром Пермяковым и отлит в бронзе. Скульптура будет установлена рядом с бюстами святителю Иннокентию Вениаминову и святителю Софронию Кристалевскому.

После торжественного богослужения, крестного хода и открытия памятника состоится молебен «Во здравие Земли Иркутской». В городском театре народной драмы в 17:00 начнется праздничный вечер: состоится открытие Дней «Сияние России», показ спектакля «Святитель», посвящённого святителю Иннокентию Иркутскому. С 22 по 29 сентября в музеях, библиотеках, концертных залах Иркутска будут организованы выставки, конкурсы, лектории, концерты и другие мероприятия.

Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, в сквере у Собора Богоявления уже установлены бюсты двух святителей. В 2017 году к 220-летию со дня рождения и 40-летию со дня канонизации был установлен бюст святителя Иннокентия Вениаминова. В 2018 году к 100-летию со дня канонизации был установлен бюст епископа Иркутского и Нерчинского, святителя Софрония Кристалевского.

Справка

Святитель Иннокентий (Кульчицкий) родился в 1680 или 1682 году, уроженец Черниговского полка (Гетманщина), происходил из шляхетского рода Кульчицких (Кульчинских).

15 (26) января 1727 года Святейший синод определил ему быть епископом Иркутским и Нерчинским. Дата считается днём основания самостоятельной Иркутской епархии. Управлял Иркутской и Нерчинской епархией в течение четырёх лет и трёх месяцев до своей смерти в 1731 году, проживая постоянно в Вознесенском монастыре близ Иркутска. Оказывал содействие 1-й камчатской экспедиции Витуса Беринга.

Преставился в Вознесенском монастыре 27 ноября (8 декабря) 1731 года и погребён под алтарём деревянной Тихвинской церкви Вознесенского монастыря.
Иркутск религия православие епархия памятник открытие
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области пройдут Дни русской духовности и культуры
В Иркутской области пройдут Дни русской духовности и культуры
Общество, 20.09.2019
Стала известна программа мероприятий «Сияния России»
Переход Забайкалья на «цифру» отметят массовым забегом
Переход Забайкалья на «цифру» отметят массовым забегом
Общество, 20.09.2019
Он пройдёт в рамках всероссийского дня бега «Кросс нации»
На открытие набережной в Ангарске приедет группа «Любэ»
На открытие набережной в Ангарске приедет группа «Любэ»
Общество, 20.09.2019
Также в этот день состоится первый Ангарский полумарафон
В Иркутске будет открыт бюст святителя
В Иркутске будет открыт бюст святителя
Общество, 20.09.2019
Открытие памятника-бюста Иннокентию Иркутскому приурочено к его 215-летию причислению к лику святых
Международный кинофестиваль открылся в Иркутске
Международный кинофестиваль открылся в Иркутске
Общество, 20.09.2019
Фестиваль начался с показа фильма о Даши Намдакове
Кинопроект из Бурятии выиграл гран-при и 500 000 рублей
Кинопроект из Бурятии выиграл гран-при и 500 000 рублей
Общество, 20.09.2019
В номинации «Игровое кино» победил проект «Под вечным синим небом» режиссёра Елены Емельяновой
Жителей Бурятии просят поделиться фото и письмами ветеранов
Жителей Бурятии просят поделиться фото и письмами ветеранов
Общество, 20.09.2019
Память о ветеранах будет сохранена на «Дороге памяти»  
В Бурятии отремонтировали 175-летнюю школу
В Бурятии отремонтировали 175-летнюю школу
Общество, 20.09.2019
Малокуналейская школа открыла свои двери после капитального ремонта
Иркутянин прекратил протестную голодовку
Иркутянин прекратил протестную голодовку
Общество, 20.09.2019
Мужчина протестовал против итогов выборов в общественную палату города
В Улан-Удэ всадники станут мушкетёрами и эльфами
В Улан-Удэ всадники станут мушкетёрами и эльфами
Общество, 20.09.2019
21 сентября в Улан-Удэ пройдут соревнования на Кубок конного двора «Гарцующий пони»
Пара из Новой Зеландии, облетевшая весь мир, посетила Бурятию
Пара из Новой Зеландии, облетевшая весь мир, посетила Бурятию
Общество, 20.09.2019
Барри и Сандра Пейн отправились в кругосветное путешествие на личном самолёте в честь золотой свадьбы
Призывать в армию смогут мужчин без прописки
Призывать в армию смогут мужчин без прописки
Общество, 20.09.2019
Это лишит «уклонистов» возможности избегать призыва
В Улан-Удэ отправили второго «Львёнка»
В Улан-Удэ отправили второго «Львёнка»
Общество, 20.09.2019
Второй инновационный трамвай отправился в Улан-Удэ ночью

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^