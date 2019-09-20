В Иркутске будет открыт бюст святителя

Общество, Фото: пресс-служба администрации города Иркутска

Открытие памятника-бюста Иннокентию Иркутскому приурочено к его 215-летию причислению к лику святых



В Иркутске в сквере у Собора Богоявления будет открыт бюст первому епископу святителю Иннокентию Иркутскому (Кульчицкому). Торжественное мероприятие состоится 22 сентября в рамках открытия Дней русской духовности и культуры «Сияние России», которые приурочены к 215-летию со дня канонизации святого.



Как рассказал заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников, работа над скульптурой велась по благословению Митрополита Иркутского и Ангарского Владыки Вадима при поддержке мэра Дмитрия Бердникова и фонда поддержки и развития культуры на территории города Иркутска. Бюст выполнен иркутским скульптором Александром Пермяковым и отлит в бронзе. Скульптура будет установлена рядом с бюстами святителю Иннокентию Вениаминову и святителю Софронию Кристалевскому.



После торжественного богослужения, крестного хода и открытия памятника состоится молебен «Во здравие Земли Иркутской». В городском театре народной драмы в 17:00 начнется праздничный вечер: состоится открытие Дней «Сияние России», показ спектакля «Святитель», посвящённого святителю Иннокентию Иркутскому. С 22 по 29 сентября в музеях, библиотеках, концертных залах Иркутска будут организованы выставки, конкурсы, лектории, концерты и другие мероприятия.



Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, в сквере у Собора Богоявления уже установлены бюсты двух святителей. В 2017 году к 220-летию со дня рождения и 40-летию со дня канонизации был установлен бюст святителя Иннокентия Вениаминова. В 2018 году к 100-летию со дня канонизации был установлен бюст епископа Иркутского и Нерчинского, святителя Софрония Кристалевского.



Справка



Святитель Иннокентий (Кульчицкий) родился в 1680 или 1682 году, уроженец Черниговского полка (Гетманщина), происходил из шляхетского рода Кульчицких (Кульчинских).



15 (26) января 1727 года Святейший синод определил ему быть епископом Иркутским и Нерчинским. Дата считается днём основания самостоятельной Иркутской епархии. Управлял Иркутской и Нерчинской епархией в течение четырёх лет и трёх месяцев до своей смерти в 1731 году, проживая постоянно в Вознесенском монастыре близ Иркутска. Оказывал содействие 1-й камчатской экспедиции Витуса Беринга.



Преставился в Вознесенском монастыре 27 ноября (8 декабря) 1731 года и погребён под алтарём деревянной Тихвинской церкви Вознесенского монастыря.

