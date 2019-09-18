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В школах Бурятии вводят китайский язык за счёт урезания английского

В школах Бурятии вводят китайский язык за счёт урезания английского
Общество,  Фото:pixabay.com
В небольшой тункинской школе ввели вторым иностранным китайский язык, что вызвало массу вопросов

Второй иностранный язык в российских школах начали вводить в 2015 году. Школы в основном выбирают немецкий или французский, но всё чаще предпочтение отдаётся изучению китайского языка. В 2017 году сообщалось, что китайский язык изучают в 17 регионах России. В 2019-м ввели ЕГЭ по китайскому – его выбрали 289 выпускников уже из 43 регионов России.

Преподавание китайского языка, оказывается, ведётся и в Бурятии. В частности, Толтойская средняя школа в улусе Хурай-Хобок Тункинского района ввела китайский вторым иностранным языком, начиная с 5 класса. Такая ситуация показалась жителям Бурятии как минимум удивительной и не поддающейся логике.

- Почему китайский-то?! В нашей республике почти совсем нет китаистов с педагогическим образованием, не готовят в Восточном институте специалистов по профилю «Преподавание филологических дисциплин» (китайский), это просто востоковеды. Немного совсем было специалистов подготовлено по профилю ПФД (англо-китайский). Директора просто не имеют права брать на работу в школу людей без педагогического образования, - поясняет преподаватель института филологии и массовых коммуникаций БГУ Ирина Булгутова.

Кроме того, в Тункинском районе исторически иностранным языком в школах был французский. Есть учителя, и самое главное – кафедры французского и немецкого языков БГУ готовят специалистов по педагогическому профилю.

В Толтойской средней школе китайский язык и вовсе ввели за счёт сокращения изучения английского, уменьшив его с 3 до 2 часов.

Кроме того, уже давно стоит острая проблема по сохранению в школах бурятского языка. Несколько лет назад он стал не обязательным.

- Говорят, что есть директора школ, которые переводят в районах детей с программы «Бурятский как родной» на программу «Бурятский как государственный», с тем, чтобы уменьшив число часов на бурятский язык, отдать их на второй иностранный. Как такое возможно? Точно знаю, что многие городские учителя бурятского языка и литературы остаются сегодня без часов, потому что родители не выбирают бурятский язык. В прошлом году несколько таких учителей приходило к нам на курсы переучиваться на учителей русского языка и литературы. И кто после этого скажет, что не ущемляются права коренного населения республики? – считает преподаватель Ирина Булгутова.

- Я не против изучения китайской культуры, читала не раз курс истории китайской литературы, это интересный и своеобразный текст. Я за то, чтобы в школах республики хорошо и качественно изучали государственные языки - бурятский и русский. А установку и рекомендацию нашего министерства образования вводить именно китайский в качестве второго иностранного не могу принять, есть, конечно, экономические факторы, но есть ещё и геополитические, исторические. Разве обязательно всем школьникам Бурятии говорить на китайском, чтобы продавать наш лес китайцам? Неужели наши власти хотят делать деньги сегодня за счёт судьбы будущих поколений? – добавляет она.

В соцсетях уже наблюдается реакция жителей Бурятии. Они, в частности, предлагают выбирать в качестве второго иностранного хотя бы монгольский язык. В таком случае, бурятский дети изучают по выбору, монгольский – как обязательный, но всё это приведёт к тому, что бурятский будет учить намного легче. В комментариях жители предлагают разрабатывать минобразования учебники по монгольскому языку.

китайский язык школы
 
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