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Видео: В Улан-Удэ «Львёнка» показали изнутри

Видео: В Улан-Удэ «Львёнка» показали изнутри
Общество, 
В Улан-Удэ вовсю готовятся к презентации нового трамвая «Львёнок»

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ прибыл первый трамвай модели 71-911М «Львёнок». Производитель трамваев – «ПК Транспортные системы» - отправил «Львёнка» в столицу Бурятии тралом в конце августа.

Сегодня трамвай уже встал на рельсы.

- Приехала команда с завода производителя во главе с вице-президентом компании, идут пуско-наладочные работы, - сообщили в пресс-службе МУП «Управление трамвая».

Официальная презентация состоится завтра. Но уже сегодня стало возможным заглянуть внутрь вагона:




Всего Улан-Удэ закупил 15 таких трамваев. Первые два вагона придут в в сентябре 2019 года, оставшиеся 13 – до 30-го ноября.

71-911 М - это 100%-низкопольный четырёхосный трамвайный вагон. Производитель заявляет, что «Львёнок» «по комфорту может легко конкурировать с личным авто»: просторный салон, большое количество удобных сидений, широкие дверные проёмы, система климат-контроля. Также в трамвае предусмотрены информационные экраны, с помощью которых пассажиры в реальном времени получают все необходимые сведения о маршруте, остановках и пересадках.

Вагон оснащён камерами видеонаблюдения, USB-разъёмами для зарядки мобильных устройств. В салоне есть площадка, где можно поставить велосипед или детскую коляску. Трамвайный вагон модели 71-911М «Львёнок» отвечает всем современным мировым требованиям. Интерьер сделан с использованием алюминиевых сплавов, что делает его пожаробезопасным. Также вагон оснащён системами активной и пассивной безопасности.




трамвай
 
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