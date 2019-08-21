Горячая вода в оставшиеся дома в Улан-Удэ поступит сегодня
По информации комитета городского хозяйства, горячее водоснабжение в оставшихся домах Октябрьского района Улан-Удэ появится сегодня, 21 августа.
- На улицах Солнечной, 20, 24, 26, 6, 28 а и Бийской задержка подачи горячей воды связана с капитальным ремонтом по улице Сахъяновой. В связи с реконструкцией теплотрассы по ул. Ключевской также отсутствует вода и на ул. Ключевской 4в, 6д, - сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.
В связи с устранением утечки на сетях ПАО «ТГК-14» и с ремонтом на теплосетях отсутствует вода по следующим адресам: ул. Солнечная, 16, 18, 39, ул. Жердева, 140,142 и Шумяцкого, 3, ул. Ключевская, 2, 8, 10, 12, 14, 16, ул. Жердева, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ул. Ключевская, 4а, 4, 2а, ул. Ш. Полянского, 16, ул. Подкаменская, 46, на ЦТП Мясокомбината, ул. Онохойская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 11, 13, 15, 17 ,9, в пер. Ростовский, 42, 40, 36, 36 а, 1, 3, 5, 7, 9, 22, ул. Краснофлотская, 2а, 2б.
- Ведётся заполнение трубопровода горячей водой по адресам: мкрн 140 А д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11а, 12а, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/1, 21, 22, 23, 24, 25, в мкрн 140 в домах 7, 8. А также в мкрн 142 в домах 1, 2, 3, 4, 60а, 60б, 60в, 60г, в мкрн Энергетик 30, 31а, 32, 34, 58, 58а, 56, 56а, 57, 34а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 55, 35, 31, 33, ул. Виктора Военного, 8, - сообщили в мэрии.
Часть жителей Октябрьского района Улан-Удэ жила без горячей воды целый месяц.
Горячее водоснабжение, которое планово отключили в конце июля, изначально должны были подключить 5 августа. Затем сроки перенесли на 12 августа (часть домов была всё-таки подключена 5 августа). Позже стало известно, что в ходе ремонтных работ появился ряд проблем, из-за которых подключение горячей воды в Октябрьском районе Улан-Удэ отложили на 20 августа.
Недавно возвращения горячей воды потребовал «Штырь» из фильма «Чайник».
Улан-удэнцам спустя месяц вернут горячую воду
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