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«Штырь» требует вернуть горячую воду в Улан-Удэ

«Штырь» требует вернуть горячую воду в Улан-Удэ
Общество, 
В Улан-Удэ несколько раз передвигали сроки подачи горячего водоснабжения

Недавно соцсетях появился видеоролик, на котором известный в Бурятии КВНщик и актёр Сергей Цыренов, сыгравший роль «Штыря» в фильме «Чайник», требует вернуть горячую воду в Улан-Удэ.

«Штырь» сидит в своей фирменной кепке и с полотенцем, он обращается к улан-удэнским властям на бурятском языке:

- Господин Шутенков, хватит! Дайте мне горячу воду. Быстро! – требует он.



Видеоролик набрал более 10 тысяч просмотров, его активно комментируют пользователи Сети:

«Согласен, и так город грязный, теперь еще и люди грязные будут», «Сначала раскопали... потом выяснили, что нет задвижки. Поэтому работы не ведутся - ждут эти задвижки. Россия – матушка», «Город для немытых людей», возмущаются люди.

Видеоролики с известным юмористом снимает Артём Бурлов, член союза кинематографистов России. Скетчи он называет «Штыриками», они входят в его интернет-проект «Протест».

Как сообщал «Байкал-Daily», горячее водоснабжение изначально должны были подключить 5 августа, затем сроки перенесли на 12 августа из-за масштабной реконструкции тепломагистралей. Недавно стало известно, что в ходе ремонтных работ появился ряд проблем, из-за которых подключение горячей воды в Октябрьском районе перенесли на 20 августа.
горячее водоснабжение
 
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