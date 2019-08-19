«Штырь» требует вернуть горячую воду в Улан-Удэ

Недавно соцсетях появился видеоролик, на котором известный в Бурятии КВНщик и актёр Сергей Цыренов, сыгравший роль «Штыря» в фильме «Чайник», требует вернуть горячую воду в Улан-Удэ.
«Штырь» сидит в своей фирменной кепке и с полотенцем, он обращается к улан-удэнским властям на бурятском языке:
- Господин Шутенков, хватит! Дайте мне горячу воду. Быстро! – требует он.
Видеоролик набрал более 10 тысяч просмотров, его активно комментируют пользователи Сети:
«Согласен, и так город грязный, теперь еще и люди грязные будут», «Сначала раскопали... потом выяснили, что нет задвижки. Поэтому работы не ведутся - ждут эти задвижки. Россия – матушка», «Город для немытых людей», возмущаются люди.
Видеоролики с известным юмористом снимает Артём Бурлов, член союза кинематографистов России. Скетчи он называет «Штыриками», они входят в его интернет-проект «Протест».
Как сообщал «Байкал-Daily», горячее водоснабжение изначально должны были подключить 5 августа, затем сроки перенесли на 12 августа из-за масштабной реконструкции тепломагистралей. Недавно стало известно, что в ходе ремонтных работ появился ряд проблем, из-за которых подключение горячей воды в Октябрьском районе перенесли на 20 августа.