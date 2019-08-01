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Горячая вода в некоторых домах Улан-Удэ появится 10 и 12 августа

Горячая вода в некоторых домах Улан-Удэ появится 10 и 12 августа
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В некоторых домах Советского и Железнодорожного района горячее водоснабжение подключат вечером 10 августа, в Октябрьском районе – 12 августа

Подача горячего водоснабжения от зоны ТЭЦ-1 запланирована на 5 августа, однако в связи с масштабным ремонтом тепломагистралей у некоторых потребителей вода появится немного позже.

По тепломагистрали №5 (Октябрьский район по ул. Бабушкина и Терешковой) горячая вода будет подана с 5 августа. Для оставшейся части зоны теплоснабжения ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 работы по монтажу трубопроводов будут завершены до 12 августа, после чего начнётся заполнение и подача горячего водоснабжения в дома жителей.

Потребителям по тепломагистралям № 1, 2, 3, 4 (это часть Железнодорожного района и нижняя часть Советского района) трубопроводы будут смонтированы до 18:00 часов 10 августа, с этого срока и начнётся подача горячего водоснабжения.

В Октябрьском районе 12 августа горячую воду подключат в 491 многоквартирных домах, 60 индивидуальных жилых домах, 11 детских садах, 8 лечебных учреждениях и 8 школах.

В Советском районе горячее водоснабжение подключат 10 августа в 144 многоквартирных домах, 7 индивидуальных домах, 7 детских садах, 12 лечебных учреждениях и 8 школах.

Как сообщал «Байкал-Daily», реконструкцию теплосетей ждали много лет, пытались попасть в разные программы, но не попадали. Благодаря усилиям главы Бурятии Алексея Цыденова республике выделили средства из резервного фонда правительства России. Эти средства необходимо освоить и закончить реконструкцию в намеченные сроки. 

Жителям для получения информации о подаче горячего водоснабжения необходимо, в первую очередь, обращаться в управляющие компании, они оповещены о ситуации с ремонтом. Также список домов, попавших под ограничение горячего водоснабжения, опубликован на сайте администрации Улан-Удэ.

водоснабжение
 
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