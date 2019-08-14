Горячая вода в Октябрьском районе Улан-Удэ появится 20 августа



Сейчас в Улан-Удэ проводятся масштабные работы по ремонту тепломагистралей. Горячее водоснабжение изначально должны были подключить 5 августа, затем сроки Сейчас в Улан-Удэ проводятся масштабные работы по ремонту тепломагистралей. Горячее водоснабжение изначально должны были подключить 5 августа, затем сроки перенесли на 12 августа. Недавно стало известно, что в ходе ремонтных работ появился ряд проблем, из-за которых подключение горячей воды перенесли на 19-20 августа.



- Ресурс теплосетей полностью исчерпан, их изношенное состояние могло привести к серьезным проблем в зимний период. В проекте реконструкции была запланирована замена 30% лотков – это верхняя часть, которая снимается в случае ремонтных работ. При вскрытии теплотрассы на улице Сахьяновой оказалось, что лотков там не было, а была кирпичная кладка. Часть теплотрассы уходила под асфальтированную дорогу. Для продолжения работ пришлось бы разрушить часть дороги, тогда было решено изменить прокладку теплотрассы и «уйти правее», чтобы не рушить полотно проезжей части, - рассказал Александр Тюрюханов, и.о. председателя комитета городского хозяйства Улан-Удэ.



Также были выявлены разные трубопроводы, которые использовались цехами, например, фабрикой верхнего трикотажа. Сейчас на этом месте стоит ТЦ «Гвоздь». По этой причине появились дополнительные работы, в том числе по демонтажу.



На улице Ключевской в ходе производства земляных работ был выявлен трубопровод, который препятствовал ремонту. Кроме того, теплотрасса по Ключевской оказалась в воде из-за высокого уровня грунтовых вод, поэтому для продолжения работ была проведена корректировка проекта.



Подача горячего водоснабжения потребителям Советского района была начата сразу после готовности трубопроводов. В настоящее время по магистрали №2 проводятся работы по теплоизоляции трубопроводов, дальше будут проложены лотки, затем будет производиться засыпка участка грунтом. Так, по Советскому району осталось подключить 29 многоквартирных домов по улице Партизанская.



По словам Александра Тюрюханова, нормативный срок таких работ, как на улицах Сахьяновой и Ключевская – 2 месяца, но допускать такой большой перерыв в подаче горячего водоснабжения нельзя. Сделать всё в обещанные сжатые сроки не получилось из-за ряда скрытых проблем.



По Октябрьскому району с 5 августа было подключено 139 домов, неподключенными остаются 623 многоквартирных дома.



Сегодня, 14 августа, планируется подача горячего водоснабжения по домам, расположенным на бульваре Карла Маркса, улицам Бабушкина, Терешковой, Павлова, Солнечная (частично), Спартака, Зои Космодемьянской, - в целом 93 дома.



Все сварочные работы планируется закончить до конца дня 17 августа и приступить к заполнению теплотрасс – это займёт примерно двое суток.



Олег Екимовский, и.о. руководителя городской администрации, уточняет, что горячая вода во всех домах по Октябрьскому району и в целом по Улан-Удэ будет 20 числа, а вечером 19 августа только начнётся подача.



- Людей интересует, когда в квартирах появится горячая вода, их не интересуют наши технические проблемы, как мы заполняем трубы и прочее. Поэтому мы говорим, что 20 числа, - пояснил он.



- По договорённости с ТГК-14 и управляющей компанией, начисления за август за горячую воду жителям, не имеющим приборов учёта, будут уменьшены на число дней, в которых горячая вода отсутствовала с 5 августа по фактическую дату подачи горячей воды, - поделился Александр Тюрюханов, и.о. председателя комитета городского хозяйства.



Впервые за многие годы в рамках реализации основного мероприятия «Содействие развитию коммунальной и инженерной инфраструктуры государственной собственности субъектов РФ (муниципальной собственности)» госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ» городу были выделены бюджетные средства в размере 1 млрд. 915 млн. 484 тысяч сроком исполнения три года.





В этом году выделено 348 миллионов из федерального бюджета и 77 млн. 85 тысяч - из республиканского и муниципального бюджетов, из них - 11 миллионов из муниципального, 65 миллионов - из республиканского.



