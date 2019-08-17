Бурятские учёные зафиксировали редчайший феномен в Гоби

Учёные из Бурятии сняли необычное явление в монгольской пустыне на видео
Экспедиционный отряд Байкальского института природопользования Сибирского отделения Российской академии наук проводит комплексные исследования в Монголии. Как сообщили в институте, 13 августа учёные работали в Дорноговь аймаке. Члены отряда зафиксировали редчайший для пустыни Гоби феномен – осадки в виде града.
Слой осадков составил приблизительно 100 мм. В результате явления образовались селевые потоки. Происходящее учёные сняли на видео:
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