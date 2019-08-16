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За 4 года в Бурятии бесплатно обучат более 1,5 тысяч молодых мам

За 4 года в Бурятии бесплатно обучат более 1,5 тысяч молодых мам
Общество,  Фото:pixabay.com
С 2020 по 2024 годы будет реализовываться региональный проект этой направленности

105 молодых мам, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, в 2019 году прошли обучение по направлению органов службы занятости населения.

- Профессиональное обучение позволяет женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, повысить квалификацию по имеющейся специальности, получить новую (смежную) профессию, а также дополнительные знания, умения и навыки по различным образовательным программам, необходимые для расширения своей квалификации и успешной профессиональной деятельности, - сообщает Центр занятости населения Бурятии.

Участниками мероприятия по профессиональному обучению могут быть женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет, состоящие в трудовых отношениях и находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком, планирующие возвращение к трудовой деятельности в течение трёх месяцев со дня получения документа, удостоверяющего успешное окончание обучения по полученной профессии.

Большим спросом у молодых мам пользуются программы повышения квалификации, связанные с освоением новых компьютерных программ – технологий, и профессии, относящиеся к сферам торговли, медицины, общественного питания и бытовых услуг. Это - продавец продовольственных товаров, парикмахер, портной, повар, кондитер, маникюрша, портной, флорист, визажист, медицинская сестра, фельдшер и другие.

Женщине, прошедшей в полном объёме соответствующий курс обучения и аттестацию, после обучения выдаётся документ установленного образца.

В 2019 году при содействии органов службы занятости планируется обучение 160 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет.

В период с 2020 по 2024 годы мероприятие будет осуществляться в рамках регионального проекта «Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей до трёх лет». Планируется обучить 1564 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком.

Каждая молодая мама, изъявившая желание пройти обучение, может обратиться в Центр занятости населения по месту прописки. Обучение бесплатное.

По всем интересующим вопросам можно обратиться по телефону горячей линии Республиканского агентства занятости населения 41-70-41.

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