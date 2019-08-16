За 4 года в Бурятии бесплатно обучат более 1,5 тысяч молодых мам





105 молодых мам, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, в 2019 году прошли обучение по направлению органов службы занятости населения.- Профессиональное обучение позволяет женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, повысить квалификацию по имеющейся специальности, получить новую (смежную) профессию, а также дополнительные знания, умения и навыки по различным образовательным программам, необходимые для расширения своей квалификации и успешной профессиональной деятельности, - сообщает Центр занятости населения Бурятии.Участниками мероприятия по профессиональному обучению могут быть женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет, состоящие в трудовых отношениях и находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком, планирующие возвращение к трудовой деятельности в течение трёх месяцев со дня получения документа, удостоверяющего успешное окончание обучения по полученной профессии.Большим спросом у молодых мам пользуются программы повышения квалификации, связанные с освоением новых компьютерных программ – технологий, и профессии, относящиеся к сферам торговли, медицины, общественного питания и бытовых услуг. Это - продавец продовольственных товаров, парикмахер, портной, повар, кондитер, маникюрша, портной, флорист, визажист, медицинская сестра, фельдшер и другие.Женщине, прошедшей в полном объёме соответствующий курс обучения и аттестацию, после обучения выдаётся документ установленного образца.В 2019 году при содействии органов службы занятости планируется обучение 160 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет.В период с 2020 по 2024 годы мероприятие будет осуществляться в рамках регионального проекта «Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей до трёх лет». Планируется обучить 1564 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком.Каждая молодая мама, изъявившая желание пройти обучение, может обратиться в Центр занятости населения по месту прописки. Обучение бесплатное.По всем интересующим вопросам можно обратиться по телефону горячей линии Республиканского агентства занятости населения