Писательница Галина Юзефович приедет в Улан-Удэ на XXIV Книжный салон

Книжный салон пройдет в конце сентября



В Улан-Удэ идет подготовка к главному литературному событию республики, которое пройдёт с 23 по 27 сентября в Национальной библиотеке.



Известные авторы и издатели представят актуальные и интересные проекты, художественную, детскую, образовательную, научно-популярную и краеведческую литературу на русском и бурятском языках. В одном месте соберутся издатели и ведущие книжные магазины Улан-Удэ.



Почётным гостем XXIV Книжного салона станет российский литературный критик и преподаватель Галина Юзефович.



Галина Леонидовна является обозревателем интернет-издания «Медуза», где публикует еженедельные обзоры новинок современной прозы и аналитические статьи, посвящённые литературной жизни и книжному бизнесу. С октября 2018 ведёт также еженедельный подкаст «Книжный базар».



В 2016 году из печати вышла книга Галины Юзефович «Удивительные приключения рыбы-лоцмана: 150 000 слов о литературе». В неё вошли рецензии Галины Леонидовны на книги примерно ста авторов, некрологи Юрию Мамлееву и Умберто Эко, интервью с Мариам Петросян и Стивеном Фраем и размышления автора о жанре автобиографии. Книга была хорошо встречена критикой, коллеги отметили огромную работоспособность Галины Юзефович, её живой язык и свежий взгляд на рецензируемые книги, мастерство в написании коротких (около 1000 слов) рецензий.



В 2018 году вышла вторая книга Галины Юзефович - «О чем говорят бестселлеры. Как всё устроено в книжном мире», главы которой посвящены культурной истории популярных литературных жанров, героев или событий литературного процесса.



Галина Леонидовна руководит мастерской литературной критики в Creative Writing School (Москва), а также ведёт программу «Книжная полка» на радиостанции «Маяк». С 2012 года проводит семинары по академическому письму в совместном бакалавриате ВШЭ-РЭШ



На творческой встрече гостям представится возможность познакомиться с известным литературоведом и критиком, узнать, как правильно вести книжный бизнес, о новинках современной прозы, а также о творческих планах Галины Юзефович.



Посетителей Книжного салона ожидают встречи с автором книг прозы для взрослых и детей Петром Мананниковом и поэтом Натальей Петровной Красниковой – а также премьеры её двух новых книг для детей на русском, бурятском, английском и китайском языках. Член Союза Российских Писателей Юрий Извеков представит читателям презентацию своей новой книги стихов и прозы.



Также состоятся блиц-презентации книг и сборников Татьяны Ясниковой, Анны Виноградовой, Элбэга Зандраева, Елизаветы Бильтриковой и др.



Для ценителей литературы по саморазвитию пройдет публичная лекция «Просто бизнес!» с дайджест-обзором лучших бизнес-книг. Также гостей ждёт публичная лекция «Экологические чистые продукты питания: миф или реальность» от министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ и Бурятского центра испытания качества продукции. Школьникам предлагается посетить лекцию «Финансовая грамотность для старшеклассников» по ведению бюджета и грамотной экономии в повседневной жизни.



Отдельно стоит отметить публичную лекцию Анатолия Хантуева, кандидата биологических наук, генеалога предбайкальских бурят, «Составление родословных». В рамках лекции Анатолий Хантуев представит также и презентацию книги «Родословные кудинских бурят по архивным материалам Кудинского бурятского ведомства XVIII-XX веков». Автор поделится своими планами о перспективах написания родословных по верхнеудинским, баяндаевским, качугским и ольхонским бурятам.



Для тех, кто желает проверить свои познания в области литературы, на протяжении работы Книжного салона будет проводиться интерактивная литературная викторина по творчеству Пушкина, Чехова, Тургенева, а также с общими вопросами об отечественных и зарубежных авторах и произведениях.



Традиционно в рамках Книжного салона 27 сентября пройдут республиканская книжная выставка-ярмарка, выставка «Лучшие книги Бурятии 1997-2018 гг.», торжественная церемония награждения по итогам республиканского конкурса «Книга года 2019», а также церемония награждения лауреатов III межрегионального литературного конкурса «Новая проза», сообщает пресс-служба Национальной библиотеки республики.





