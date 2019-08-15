 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Августа

14 Августа

Популярное

Писательница Галина Юзефович приедет в Улан-Удэ на XXIV Книжный салон

Писательница Галина Юзефович приедет в Улан-Удэ на XXIV Книжный салон
Общество,  Фото:pixabay.com
Книжный салон пройдет в конце сентября

В Улан-Удэ идет подготовка к главному литературному событию республики, которое пройдёт с 23 по 27 сентября в Национальной библиотеке.

Известные авторы и издатели представят актуальные и интересные проекты, художественную, детскую, образовательную, научно-популярную и краеведческую литературу на русском и бурятском языках. В одном месте соберутся издатели и ведущие книжные магазины Улан-Удэ.

Почётным гостем XXIV Книжного салона станет российский литературный критик и преподаватель Галина Юзефович.

Галина Леонидовна является обозревателем интернет-издания «Медуза», где публикует еженедельные обзоры новинок современной прозы и аналитические статьи, посвящённые литературной жизни и книжному бизнесу. С октября 2018 ведёт также еженедельный подкаст «Книжный базар».

В 2016 году из печати вышла книга Галины Юзефович «Удивительные приключения рыбы-лоцмана: 150 000 слов о литературе». В неё вошли рецензии Галины Леонидовны на книги примерно ста авторов, некрологи Юрию Мамлееву и Умберто Эко, интервью с Мариам Петросян и Стивеном Фраем и размышления автора о жанре автобиографии. Книга была хорошо встречена критикой, коллеги отметили огромную работоспособность Галины Юзефович, её живой язык и свежий взгляд на рецензируемые книги, мастерство в написании коротких (около 1000 слов) рецензий.

В 2018 году вышла вторая книга Галины Юзефович - «О чем говорят бестселлеры. Как всё устроено в книжном мире», главы которой посвящены культурной истории популярных литературных жанров, героев или событий литературного процесса.

Галина Леонидовна руководит мастерской литературной критики в Creative Writing School (Москва), а также ведёт программу «Книжная полка» на радиостанции «Маяк». С 2012 года проводит семинары по академическому письму в совместном бакалавриате ВШЭ-РЭШ

На творческой встрече гостям представится возможность познакомиться с известным литературоведом и критиком, узнать, как правильно вести книжный бизнес, о новинках современной прозы, а также о творческих планах Галины Юзефович.

Посетителей Книжного салона ожидают встречи с автором книг прозы для взрослых и детей Петром Мананниковом и поэтом Натальей Петровной Красниковой – а также премьеры её двух новых книг для детей на русском, бурятском, английском и китайском языках. Член Союза Российских Писателей Юрий Извеков представит читателям презентацию своей новой книги стихов и прозы.

Также состоятся блиц-презентации книг и сборников Татьяны Ясниковой, Анны Виноградовой, Элбэга Зандраева, Елизаветы Бильтриковой и др.

Для ценителей литературы по саморазвитию пройдет публичная лекция «Просто бизнес!» с дайджест-обзором лучших бизнес-книг. Также гостей ждёт публичная лекция «Экологические чистые продукты питания: миф или реальность» от министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ и Бурятского центра испытания качества продукции. Школьникам предлагается посетить лекцию «Финансовая грамотность для старшеклассников» по ведению бюджета и грамотной экономии в повседневной жизни.

Отдельно стоит отметить публичную лекцию Анатолия Хантуева, кандидата биологических наук, генеалога предбайкальских бурят, «Составление родословных». В рамках лекции Анатолий Хантуев представит также и презентацию книги «Родословные кудинских бурят по архивным материалам Кудинского бурятского ведомства XVIII-XX веков». Автор поделится своими планами о перспективах написания родословных по верхнеудинским, баяндаевским, качугским и ольхонским бурятам.

Для тех, кто желает проверить свои познания в области литературы, на протяжении работы Книжного салона будет проводиться интерактивная литературная викторина по творчеству Пушкина, Чехова, Тургенева, а также с общими вопросами об отечественных и зарубежных авторах и произведениях.

Традиционно в рамках Книжного салона 27 сентября пройдут республиканская книжная выставка-ярмарка, выставка «Лучшие книги Бурятии 1997-2018 гг.», торжественная церемония награждения по итогам республиканского конкурса «Книга года 2019», а также церемония награждения лауреатов III межрегионального литературного конкурса «Новая проза», сообщает пресс-служба Национальной библиотеки республики.


книжный салон книги
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жители Бурятии украли коров почти на миллион рублей
Жители Бурятии украли коров почти на миллион рублей
Общество, 15.08.2019
Крупного рогатого скота лишились 11 человек 
В Иркутске День знаний отметят в воскресенье
В Иркутске День знаний отметят в воскресенье
Общество, 15.08.2019
Торжественное событие решили не переносить на будний день 
Экспертизой племенной продукции займутся регионы
Экспертизой племенной продукции займутся регионы
Общество, 15.08.2019
«Сейчас отсутствие таких полномочий существенно осложняет племенную работу», - отмечают в минсельхозпроде Бурятии
В Бурятии из леса вывезли 30 мешков мусора
В Бурятии из леса вывезли 30 мешков мусора
Общество, 15.08.2019
Лесники призывают к бережному отношению «зелёных лёгких»  
В Улан-Удэ представители Международной федерации бокса осмотрели ФСК
В Улан-Удэ представители Международной федерации бокса осмотрели ФСК
Общество, 15.08.2019
В Физкультурно-спортивном комплексе будет проходить чемпионат мира по боксу среди женщин  
Корвет «Алдар Цыденжапов» спустят на воду в сентябре
Корвет «Алдар Цыденжапов» спустят на воду в сентябре
Общество, 15.08.2019
Торжественная церемония состоится в Комсомольске-на-Амуре
В Улан-Удэ началось строительство крытого лукодрома
В Улан-Удэ началось строительство крытого лукодрома
Общество, 15.08.2019
Он станет основным центром подготовки российских спортсменов
В Улан-Удэ сверят дома
В Улан-Удэ сверят дома
Общество, 15.08.2019
Началась подготовка ко Всероссийской переписи населения 
В России могут запретить экспорт леса в Китай
В России могут запретить экспорт леса в Китай
Общество, 15.08.2019
Такое может произойти, если Китай не подключится к решению проблемы незаконных вырубок лесов в стране
На следующей неделе откроется бассейн в ФСК в Улан-Удэ
На следующей неделе откроется бассейн в ФСК в Улан-Удэ
Общество, 15.08.2019
Почти месяц проводился плановый ремонт 
В Бурятии у пастуха украли седло
В Бурятии у пастуха украли седло
Общество, 15.08.2019
Мужчина оставил коня без присмотра
«Пробую новый формат»: Глава Бурятии представил видеоотчёт об итогах работы во Владивостоке
«Пробую новый формат»: Глава Бурятии представил видеоотчёт об итогах работы во Владивостоке
Общество, 15.08.2019
Индийская компания заинтересовалась разработками бурятских фирм. ВИДЕО

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^