Жители Бурятии сами выберут, как хотят платить за тепло

Имея те же данные, далее представим таблицу платы за тепло в двух вариантах, с разбивкой на 12 месяцев и по факту:











Министерство строительства Бурятии запустило интернет-голосование о том, нужно ли оставлять плату за тепло в течение всего года. Вариант ответа, набравший наибольшее количество голосов, станет решающим при подписании нового нормативно-правового акта, сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.Вопрос «Почему мы должны платить за отопление круглый год» часто возникает у жителей Бурятии с окончанием отопительного сезона. С одной стороны вопрос логичный, батареи в квартире отключены – и ежемесячные квитанции об оплате за тепло летом кажутся странными. Но с другой стороны - оплачивая за тепло каждый месяц, можно равномерно распределить расходы семейного бюджета на весь год.Несколько лет назад правительство России предоставило право регионам принимать решение о выборе способа оплаты за отопление.Сегодня для жителей Бурятии плата за тепло, потреблённое в течение отопительного сезона, разбивается на 12 равных долей, и взимается ежемесячно. Подобная схема расчётов призвана, в первую очередь, снизить финансовую нагрузку на потребителей. Ведь оплата по факту обременительнее.Дело в том, что при расчёте оплаты за тепло, необходимо тариф умножить на площадь жилого помещения и на норму потребления. Однако в разные периоды времени года - разные нормы потребления. Например, в январе норма расхода тепловой энергии на квадратный метр – 0,0556, а в сентября в 14 раз меньше – 0,0038. Начинаем умножать. В итоге собственник за квартиру в 75 кв.м. в сентябре заплатит 550 рублей, а в январе – чуть больше 8 тысяч рублей.Разница ощутима. При этом общая годовая сумма платежей за тепло при любой схеме расчета останется НЕИЗМЕННОЙ.Так как же все таки платить, в течении календарного года равными долями или только в отопительный период? В соседней Иркутской области, например, жители платят за тепло по факту. Сегодня и перед правительством Бурятии остро стоит этот вопрос. Министерству строительства предстоит сделать сложный выбор способа оплаты за отопление. Для того, чтобы узнать мнение жителей республики, на сайте министерства и в социальных сетях запущено интернет голосование.Чтобы проголосовать, нужно пройти по ссылке – https://kaiten.typeform.com/to/YoixHP