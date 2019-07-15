Мероприятие состоится в августе
11 августа в селе Максимиха Баргузинского района состоится международный марафон «Чистый Байкал».
Перед мероприятием - 9 августа - с 10 часов утра в ФСК в Улан-Удэ будут проходить регистрация новых участников и выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам.
Затем, 10 августа, выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам будет проводиться уже в лагере «Ровесник» в Максимихе. Здесь пройдут круглый стол с волонтёрами и участниками марафона по вопросам экологии «О Байкале начистоту», экологическая акция, а также церемония открытия марафона.
Расписание основного дня (11 августа) выглядит так:
- 9.00. - старт забегов на марафон, полумарафон и 10 км.
- 9.05 Старт на дистанции 3000 м.
- 10:00 – 12:00 - награждение победителей и призеров на дистанции 3 км.
- 18.00 — 21:00 - награждение победителей и призеров на дистанциях 42,2 км, 21,1 км, 10км. Церемония закрытия.
Марафон «Чистый Байкал» пройдёт в Бурятии
Общество, Фото:
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