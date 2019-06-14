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В Бурятии сосны начали выращивать в теплицах

В Бурятии сосны начали выращивать в теплицах
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
В Бурятии создан первый экспериментальный питомник по выращиванию лесных культур

В Мухоршибирском лесхозе создан экспериментальный питомник для выращивания посадочного материала в тепличных условиях. По расчётам лесников, новая технология будет способствовать более эффективному лесовосстановлению в республике, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

В этом году сотрудники Мухоршибирского лесхоза высадили в теплице 50 тысяч семян сосны обыкновенной. Здесь используется специальный грунт, определенный режим полива и увлажнения.

Выращивание сеянцев в тепличном режиме имеет ряд преимуществ. Увеличиваются агротехнические сроки посадки, то есть посадки сеянцев можно будет вести период с апреля по сентябрь. Сейчас сроки посадок составляют порядка месяца – две недели в апреле и две недели в сентябре.

Приживаемость сеянцев в этом случае может достигать 95%. При выращивании в открытом грунте в зависимости от условий посадки, состава почвы, погоды выживают порядка 70-80% сеянцев. Ещё одно преимущество – сокращается срок выращивания растений с двух лет до года.

- Для нас это очень важный эксперимент. Часть сеянцев, которые мы выращиваем обычным способом, обычно погибает от холода или жары. Рассчитываем, что с новой технологией нам удастся более эффективно проводить лесовосстановительные работы», - сообщил руководитель Мухоршибирского лесхоза Евгений Шайдуров.

В случае успеха опыт искусственного лесовосстановления Мухоршибирского лесхоза может быть распространён по всей республике.

В Бурятии в этом году лесовосстановительные работы планируется выполнить на общей площади более 27 тысяч га.

- Республика Бурятия уделяет особое внимание вопросам восстановления лесов и проводит большую работу по этому направлению. В этом году 27 тысяч гектаров подлежит восстановлению. Это целый комплекс мероприятий: искусственные посадки, содействие молодой поросли, очистка территории. Мы работаем над тем, чтобы лес восстанавливался в том качестве, в котором он был утрачен в результате вырубки или пожаров, - сообщил глава республики Алексей Цыденов.

Также Бурятия в 2019 году закупает лесохозяйственную технику на общую сумму более 23 млн рублей.

Лес деревья правительство республики
 
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