Для осуждённых в Улан-Удэ провели молебен

Заключённых посетил иерей Антоний Хинганский



Осуждённых исправительной колонии №2 Улан-Удэ посетил клирик Свято-Одигитриевского собора Бурятской митрополии Русской Православной церкви иерей Антоний Хинганский.



В православном храме «Святых первоверховных апостолов Петра и Павла» при исправительном учреждении отец Антоний провёл молебен для осуждённых. После чего рассказал всем присутствующим об особенностях проведения Великого поста, о необходимом молитвенном настрое и смирении.



- Такие встречи положительно влияют на мировоззрение и мировосприятие осуждённых, помогают встать на путь раскаяния в совершенных преступлениях и исправления допущенных в жизни ошибок, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.

