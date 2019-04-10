Заключённых посетил иерей Антоний Хинганский
Осуждённых исправительной колонии №2 Улан-Удэ посетил клирик Свято-Одигитриевского собора Бурятской митрополии Русской Православной церкви иерей Антоний Хинганский.
В православном храме «Святых первоверховных апостолов Петра и Павла» при исправительном учреждении отец Антоний провёл молебен для осуждённых. После чего рассказал всем присутствующим об особенностях проведения Великого поста, о необходимом молитвенном настрое и смирении.
- Такие встречи положительно влияют на мировоззрение и мировосприятие осуждённых, помогают встать на путь раскаяния в совершенных преступлениях и исправления допущенных в жизни ошибок, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
Для осуждённых в Улан-Удэ провели молебен
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