Улан-удэнец отсудил деньги у Российского союза автостраховщиков

Страховая компания прекратила работу



Улан-удэнец отсудил компенсационную выплату с профессионального объединения страховщиков, сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.



Мужчина обратился в Октябрьский районный суд после того, как в столкновении с другим автомобилем его машина получила повреждения. Виновным в дорожном происшествии признан второй участник. Ответственность виновника была застрахована в АО «СК «Инвестиции и финансы». Как оказалось, у страховой компании отозвана лицензия.



Потерпевший написал заявление в Российский Союз автостраховщиков (РСА) о компенсационной выплате, ссылаясь на заключение эксперта о размере ущерба. РСА отклонил его заявление, сославшись на то, что повреждения на автомобиле истца образованы при обстоятельствах, отличных от заявленных.



Районный суд, рассмотрев иск, взыскал с РСА компенсационную выплату, а также штраф в размере 50% от взысканной суммы за неисполнение в добровольном порядке требований потерпевшего.



- Судебная коллегия отклонила доводы жалобы ответчика о несогласии с решением в части взыскания штрафа. В определении суд апелляционной инстанции сослался на разъяснения постановления пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г. «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», о том, что предусмотренные законом об ОСАГО, неустойка, финансовая санкция и штраф применяются и к профессиональному объединению страховщиков, - поясняют в Верховном суде Бурятии.



