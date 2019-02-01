Страховая компания прекратила работу
Улан-удэнец отсудил компенсационную выплату с профессионального объединения страховщиков, сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.
Мужчина обратился в Октябрьский районный суд после того, как в столкновении с другим автомобилем его машина получила повреждения. Виновным в дорожном происшествии признан второй участник. Ответственность виновника была застрахована в АО «СК «Инвестиции и финансы». Как оказалось, у страховой компании отозвана лицензия.
Потерпевший написал заявление в Российский Союз автостраховщиков (РСА) о компенсационной выплате, ссылаясь на заключение эксперта о размере ущерба. РСА отклонил его заявление, сославшись на то, что повреждения на автомобиле истца образованы при обстоятельствах, отличных от заявленных.
Районный суд, рассмотрев иск, взыскал с РСА компенсационную выплату, а также штраф в размере 50% от взысканной суммы за неисполнение в добровольном порядке требований потерпевшего.
- Судебная коллегия отклонила доводы жалобы ответчика о несогласии с решением в части взыскания штрафа. В определении суд апелляционной инстанции сослался на разъяснения постановления пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г. «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», о том, что предусмотренные законом об ОСАГО, неустойка, финансовая санкция и штраф применяются и к профессиональному объединению страховщиков, - поясняют в Верховном суде Бурятии.
Улан-удэнец отсудил деньги у Российского союза автостраховщиков
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