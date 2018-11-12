В Улан-Удэ пройдёт турнир по бурятской борьбе

Соревнования состоятся среди молодёжи до 1997 года рождения



18 ноября в борцовской юрте «Бүхын Үргөө» Улан-Удэнского дацана на Верхней Берёзовке состоится республиканский турнир по бурятской борьбе «Залуушуулай Намарай Найр».



Соревнования пройдут в следующих весовых категориях: 63 кг, 75 кг, свыше 75 кг (допуск + 2 кг).



Все участники турнира обеспечивается двухразовым питанием: обед, ужин.



Приглашаются все желающие. Взвешивание пройдёт с утра, сообщили организаторы.

