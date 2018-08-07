В Улан-Удэ выступит «Пошлая Молли»

Группа даст концерт в октябре



Украинская поп-панк-группа «Пошлая Молли» 12 октября даст концерт в Улан-Удэ. Выступление состоится в одном из клубов города.



Проект основан музыкантом из Харькова Кириллом Тимошенко, более известным под псевдонимом Кирилл Бледный. Группа является одним из самых ярких представителей синти-панка на Украине, совмещая поп-панк с электронной музыкой.



Лидер группы говорит о «Пошлой Молли» как о собирательном образе испорченной школьницы.



По словам организаторов, среди композиций, которые услышат улан-удэнцы, будут «Типичная вечеринка с бассейном», «Буду твоим пёсиком», «Все хотят меня поцеловать» и другие.



Цена билета варьируется от 1200 до 1900 рублей. Подробности о концерте можно узнать здесь: https://vk.com/pm_ulan