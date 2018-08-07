07 Августа

06 Августа

Популярное

В Улан-Удэ выступит «Пошлая Молли»

В Улан-Удэ выступит «Пошлая Молли»
Общество, 
Группа даст концерт в октябре

Украинская поп-панк-группа «Пошлая Молли» 12 октября даст концерт в Улан-Удэ. Выступление состоится в одном из клубов города.

Проект основан музыкантом из Харькова Кириллом Тимошенко, более известным под псевдонимом Кирилл Бледный. Группа является одним из самых ярких представителей синти-панка на Украине, совмещая поп-панк с электронной музыкой.

Лидер группы говорит о «Пошлой Молли» как о собирательном образе испорченной школьницы.

По словам организаторов, среди композиций, которые услышат улан-удэнцы, будут «Типичная вечеринка с бассейном», «Буду твоим пёсиком», «Все хотят меня поцеловать» и другие.

Цена билета варьируется от 1200 до 1900 рублей. Подробности о концерте можно узнать здесь: https://vk.com/pm_ulan
концерт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Судоводителям подарили апельсины в Иркутской области
Судоводителям подарили апельсины в Иркутской области
Общество, 07.08.2018
12 человек оштрафовали за нарушения
Пропавших под Братском девочек искали 8 часов
Пропавших под Братском девочек искали 8 часов
Общество, 07.08.2018
Утром они ушли гулять с подругами, но домой не вернулись
В Улан-Удэ выступит «Пошлая Молли»
В Улан-Удэ выступит «Пошлая Молли»
Общество, 07.08.2018
Группа даст концерт в октябре
Через Бурятию везли продукты из Германии в Монголию
Через Бурятию везли продукты из Германии в Монголию
Общество, 07.08.2018
Также в Монголию отправилось 67 тонн пшеницы
Известная бурятская КВН-щица поведала о своей жизни
Известная бурятская КВН-щица поведала о своей жизни
Общество, 07.08.2018
Татьяна Нежельская рассказала о творческих планах и знакомстве с Идой Галич. ВИДЕО
В Иркутск приедет певица Монеточка
В Иркутск приедет певица Монеточка
Общество, 07.08.2018
Она выступит 13 октября в клубе
В Забайкалье накажут за пьяную езду 19 водителей
В Забайкалье накажут за пьяную езду 19 водителей
Общество, 07.08.2018
Несколько человек совершили повторное нарушение
На Ольхоне появилась мастерская по изготовлению морин хууров
На Ольхоне появилась мастерская по изготовлению морин хууров
Общество, 07.08.2018
В начале августа здесь отпраздновали появление первого на острове морин хуура
«Байкал-Энергия» примет участие в Кубке мира
«Байкал-Энергия» примет участие в Кубке мира
Общество, 07.08.2018
Соревнования по хоккею с мячом пройдут в Швеции
В Бурятии проверили качество воды в реках и озёрах
В Бурятии проверили качество воды в реках и озёрах
Общество, 07.08.2018
Пробы не соответствуют по санитарным и микробиологическим показателям
Улан-удэнцев приглашают на фестиваль детства «Палитра»
Улан-удэнцев приглашают на фестиваль детства «Палитра»
Общество, 07.08.2018
Для гостей устроят фотосессию, игры и мастер-классы
В парке Улан-Удэ покажут фильм с Цоем «Игла»
В парке Улан-Удэ покажут фильм с Цоем «Игла»
Общество, 07.08.2018
Перед показом фильма здесь пройдёт концерт
Безработных улан-удэнцев приглашают на обучение
Безработных улан-удэнцев приглашают на обучение
Общество, 07.08.2018
Горожанам предлагают обучиться на воспитателей, медсестёр, водителей и т.д.

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровые инженеры Бурятии: как выбрать?
31.07.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Загрузка...
^