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В Бурятии появилась собака-художник Ева (фото)

В Бурятии появилась собака-художник Ева (фото)
Общество,  10.01.2018 11:10
Четвероногий друг вдохновился работами хозяйки. Не исключено, что собачьи работы выставят на продажу

Собака-художник по кличке Ева появилась в Бурятии. Как рассказала «Байкал-Daily» хозяйка собаки Диана, она сама рисует и однажды заметила интерес четвероного друга к живописи.

- Однажды заметила, как Ева подошла к моей картине и зубами оторвала кусочек акрила (у меня крупные мазки) и там получилось очень интересно. Я сразу поняла, что возможно Еве захотелось добавить что-то своё! И мне кажется, довольно интересно получилось,- поделилась с «Байкал-Daily» Диана.

Собачке всего год и 9 месяцев и это её первая картина. Хозяйка планирует продолжить собачью живопись. И возможно займётся продажей картин Евы.

- Если Ева продолжит заниматься написанием картин, то возможно будут продаваться её картины, правда не уверена, что из этого может что-то получится, - улыбаясь, признаётся Диана.



Однако у Евы уже появились поклонники в Сети, готовые приобрести её творения. Они активно комментируют и выражают своё одобрение в виде «лайка».

«Это же круче Малевича!»

«В рамочку и на продажу на счастье, мне в подарок!»

«Обалдеть, реально круто!» - пишут пользователи интернета.

Также горожане попытали разглядеть, что именно нарисовала Ева. Кто-то предположил, что собака изобразила петуха, кто-то увидел танцующие пары и многое другое.

Напомним, это не первая творческая собака в Бурятии. Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2016 года в Сети появилась собачья версия проекта «Следуй за мной». Той-терьер был запечатлён на фоне Этнографического музея, внутри торговых центров, на улицах и других местах города.

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