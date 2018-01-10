В Бурятии появилась собака-художник Ева (фото)



«В рамочку и на продажу на счастье, мне в подарок!»



«Обалдеть, реально круто!» - пишут пользователи интернета.



Также горожане попытали разглядеть, что именно нарисовала Ева. Кто-то предположил, что собака изобразила петуха, кто-то увидел танцующие пары и многое другое.



Напомним, это не первая творческая собака в Бурятии. Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2016 года в Сети появилась собачья версия проекта «Следуй за мной». Той-терьер был запечатлён на фоне Этнографического музея, внутри торговых центров, на улицах и других местах города.



Однако у Евы уже появились поклонники в Сети, готовые приобрести её творения. Они активно комментируют и выражают своё одобрение в виде «лайка».«Это же круче Малевича!»