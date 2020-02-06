Власти Бурятии никак не могут продать овощехранилище

Никому не нужный объект находится на станции Медведчиково



Власти уже который год безуспешно пытаются продать земельный участок с расположенным на нём овощехранилищем на станции Медведчиково в Улан-Удэ. Объект находится в республиканской собственности и выручить за него хоть что-то власти пытаются с 2012 года. Тогда были планы о том, что сдавать нежилое помещение, но в итоге его уже несколько раз безуспешно выставляли на продажу. Очередные торги прошли в конце января, и вновь безрезультатно.



«Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием поданных заявок», сообщается в протоколе от 28 января.



На торги было выставлено подземное овощехранилище площадью 667 кв. м. Также продаётся земельный участок площадью 6359 кв. м.



Начальная цена продажи имущества – 3 993 580 рублей.



Ранее цена была намного выше. Так, к примеру, в 2017 объект был выставлен на приватизацию за 7 миллионов рублей без учёта возможной скидки, в 2018 году стоимость была снижена: начальная стоимость составляла 6,2 миллиона, минимальная цена предложения – 3,1 миллион.



Отметим, наряду с крупными объектами, продают на электронном аукционе и мелкое казённое имущество. К примеру, машинку для укладки почтовой корреспонденции в конверты. Начальная цена продажи была 10 520 рублей. Но также не нашлось желающих приобрести прибор.

