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Власти Бурятии никак не могут продать овощехранилище

Власти Бурятии никак не могут продать овощехранилище
Экономика, 
Никому не нужный объект находится на станции Медведчиково

Власти уже который год безуспешно пытаются продать земельный участок с расположенным на нём овощехранилищем на станции Медведчиково в Улан-Удэ. Объект находится в республиканской собственности и выручить за него хоть что-то власти пытаются с 2012 года. Тогда были планы о том, что сдавать нежилое помещение, но в итоге его уже несколько раз безуспешно выставляли на продажу. Очередные торги прошли в конце января, и вновь безрезультатно.

«Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием поданных заявок», сообщается в протоколе от 28 января.

На торги было выставлено подземное овощехранилище площадью 667 кв. м. Также продаётся земельный участок площадью 6359 кв. м.

Начальная цена продажи имущества – 3 993 580 рублей.

Ранее цена была намного выше. Так, к примеру, в 2017 объект был выставлен на приватизацию за 7 миллионов рублей без учёта возможной скидки, в 2018 году стоимость была снижена: начальная стоимость составляла 6,2 миллиона, минимальная цена предложения – 3,1 миллион.

Отметим, наряду с крупными объектами, продают на электронном аукционе и мелкое казённое имущество. К примеру, машинку для укладки почтовой корреспонденции в конверты. Начальная цена продажи была 10 520 рублей. Но также не нашлось желающих приобрести прибор.
торги приватизация
 
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