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Экс-директора стройкомпании в Улан-Удэ оштрафовали за долг по зарплате в 11 млн

Экс-директора стройкомпании в Улан-Удэ оштрафовали за долг по зарплате в 11 млн
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Зарплату не получили 97 работников

Бывший генеральный директор строительной компании в Улан-Удэ признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса: «Сокрытие денежных средств организации от налогов» и «Невыплата заработной платы».

С января 2018 года по апрель 2019 года руководитель строительной организации, имея финансовую возможность, не выплатил заработную плату в полном объёме 97 работникам. Сумма задолженности составила 11 млн рублей.

Кроме того, обвиняемый скрыл от налогообложения доход в размере 45,7 млн рублей. Деньги тратились на нужды организации, не связанные с оплатой труда и обязательными платежами.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей с рассрочкой в течение одного года.

Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

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