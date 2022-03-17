Экс-директора стройкомпании в Улан-Удэ оштрафовали за долг по зарплате в 11 млн

Зарплату не получили 97 работников
Бывший генеральный директор строительной компании в Улан-Удэ признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса: «Сокрытие денежных средств организации от налогов» и «Невыплата заработной платы».
С января 2018 года по апрель 2019 года руководитель строительной организации, имея финансовую возможность, не выплатил заработную плату в полном объёме 97 работникам. Сумма задолженности составила 11 млн рублей.
Кроме того, обвиняемый скрыл от налогообложения доход в размере 45,7 млн рублей. Деньги тратились на нужды организации, не связанные с оплатой труда и обязательными платежами.
Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей с рассрочкой в течение одного года.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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