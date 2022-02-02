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В Улан-Удэ выехал на работу эвакуатор с большой буузой на борту

В Улан-Удэ выехал на работу эвакуатор с большой буузой на борту
Бизнес,  Фото:предоставлено компанией
Автокомпания креативно поздравляет улан-удэнцев с Новым годом по лунному календарю

Сегодня, в Сагаалган, на улан-удэнские дороги выехал необычный эвакуатор в бурятской шапке и с большой буузой на борту. По словам управляющей компании Елены, подобная бууза, наверняка, самая большая в мире.

- Сегодня наш эвакуатор ездит по городу. Диаметр буузы 2 метра 15 см в высоту и метр 55 см в ширину. Варили отдельно металлическую конструкцию, заказывали специально материал, - рассказала «Байкал-Daily» Елена.

Управляющий автокомпании также поделилась, что на пошив бурятского национального головного убора высотой метр 50 см использовали настоящий монгольский шёлк.

- Орнамент вырезали и пришивали сами. Работа оказалась очень трудоёмкой, но интересной и конечный результат стоил всех наших трудов, - сказала сотрудница креативной автокомпании.

Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что на улицы города выехал новогодний эвакуатор. Новогоднюю идею придумали в компании по перевозкам. Теперь эвакуатор в нахлобученной красной шапке на кабине пользуется повышенным вниманием улан-удэнцев. Они снимают машину, комментируют её появление в соцсетях.

Компания продолжила радовать горожан и в Новый год по лунному календарю.
Сагаалган грузовой транспорт

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