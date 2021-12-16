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Новогодний эвакуатор появился в Улан-Удэ

Новогодний эвакуатор появился в Улан-Удэ
Бизнес,  Фото:ves_ulan_ude_
Эвакуатор в красной шапке Деда Мороза курсирует в столице Бурятии

Новогоднюю идею придумали в одной из столичных компаний по перевозкам. Теперь эвакуатор в нахлобученной красной шапке на кабине пользуется повышенным вниманием улан-удэнцев. Они снимают машину, комментируют её появление в соцсетях.

видео - ves_ulan_ude_

Нарядный автоспасатель начал ездить по Улан-Удэ вчера, 15 декабря.

- Эту идею придумали все коллективом. Истратили на пошив три-четыре метра материи. Планируем запустить ещё одну машину в шапке Деда Мороза, - рассказала «Байкал-Daily» менеджер компании Галина.

Улан-удэнцы восхищаются креативной идеей компании, которая оказалась весьма кстати в предновогодние дни. Курсирующий по городу эвакуатор дарит горожанам новогоднее настроение. Одним словом, праздник к нам приходит и с эвакуатором, ведь до главного празднества осталось всего полмесяца.

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автомобили Новый год

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