Новогодний эвакуатор появился в Улан-Удэ

Новогоднюю идею придумали в одной из столичных компаний по перевозкам. Теперь эвакуатор в нахлобученной красной шапке на кабине пользуется повышенным вниманием улан-удэнцев. Они снимают машину, комментируют её появление в соцсетях.







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Нарядный автоспасатель начал ездить по Улан-Удэ вчера, 15 декабря.

- Эту идею придумали все коллективом. Истратили на пошив три-четыре метра материи. Планируем запустить ещё одну машину в шапке Деда Мороза, - рассказала «Байкал-Daily» менеджер компании Галина.Улан-удэнцы восхищаются креативной идеей компании, которая оказалась весьма кстати в предновогодние дни. Курсирующий по городу эвакуатор дарит горожанам новогоднее настроение. Одним словом, праздник к нам приходит и с эвакуатором, ведь до главного празднества осталось всего полмесяца.К слову, lada-xray2.ru предлагает семь суперидей для украшения авто: борода на капоте, джип, украшенный красными рогами, светящийся автомобиль и другие не менее весёлые наряды машин.