Сбер в Бурятии: решения для клиентов с особыми потребностями

В Улан-Удэ открылась выставка рисунков «особенных» учащихся
В честь международного Дня инвалидов, который отмечается 3 декабря, Сбер в Бурятии поддержал ГБПОУ «Байкальский многопрофильный колледж» и организовал в офисе головного отделении банка (г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 3б), выставку рисунков «особенных» учеников колледжа (0+).
На выставке представлены работы 13 учащихся, рисунки выполнены в разной технике: красками, карандашами, фломастерами – и посвящены теме здорового образа жизни, вопросам защиты природы. Выставка открылась 3 декабря и будет размещена в офисе банка до конца декабря 2021 года.
- Байкальский многопрофильный колледж с 2019 года является базовой профессиональной образовательной организацией с центром инклюзивного образования. Инклюзивное образование даёт возможность всем детям в полном объёме участвовать в жизни колледжа. И нам очень важна интеграция детей-инвалидов в общественную жизнь, их активная социализация, в том числе и с помощью творчества. В этом направлении на протяжении нескольких лет нас поддерживает Сбербанк, который проявляет искреннюю заинтересованность в деле воспитания и обучения детей-инвалидов. Благодаря нашим совместным действиям для многих наших учащихся открываются новые возможности раскрытия их потенциала, - сообщила Анастасия Ларионова, первый заместитель директора ГБПОУ «Байкальский многопрофильный колледж».
- Сбер много внимания уделяет инклюзивной работе, и это не только поддержка социальных проектов, подобных выставке, что открылась в нашем офисе. В отделениях банка мы системно развиваем «доступную среду» для особенных клиентов, имеющих сложности в передвижении или ограниченные возможности по состоянию здоровья: для представителей старшего поколения, инвалидов, родителей с детьми, беременных женщин. Наш принцип един: каждый человек должен иметь равную возможность свободно пользоваться любым продуктом Сбера — зайти в офис, на сайт или в мобильное приложение банка и получить необходимую услугу без ограничений. Мы понимаем, с какими трудностями в жизни встречаются наши клиенты с инвалидностью и хотим быть полезными и помогать в том числе через поддержку творчества. Создание равных возможностей – важнейшая социальная задача ESG-стратегии Сбера, - заявил Денис Лепчугов, управляющий Бурятским отделением Сбербанка.
В Бурятском отделении Сбербанка в настоящее время работают 75 филиалов, 54 из них оборудованы пандусами и кнопками вызова сотрудников. В зонах обслуживания 43 офисов предусмотрены специальные технологические решения для удобства слабослышащих клиентов: звуковое сопровождение вызова и сурдопереводчик, чтобы клиент мог получить консультацию на жестовом языке (устройство подключается через планшеты сотрудников). Для клиентов, имеющих проблемы зрения, на кнопки устройств самообслуживания и банкоматов нанесён шрифт Брайля. Экраны банкоматов Сбербанка настроены так, чтобы слабовидящие клиенты могли пользоваться ими без затруднений: шрифты, цветовая гамма и контрастность адаптированы.
Сайт банка также адаптирован для слабовидящих: можно менять контрастность и размер шрифта. Незрячим сайт может быть доступен благодаря программам экранного доступа: озвучены графические элементы, упрощена навигация — перемещаться по страницам сайта можно с помощью одной клавиатуры, не пользуясь мышью.
Консультант в любом офисе может помочь человеку с особенными потребностями выбрать услугу в электронной очереди и подсказать номер талона, а в нужный момент пригласить к менеджеру. Специально для незрячих клиентов перед подписанием документов менеджеры банка озвучивают вслух условия договора, и клиент может самостоятельно принять решение о принятии услуг.
Отметим, что в 2021 году Сбер занял первое место в интегральном рэнкинге банков России по качеству обслуживания лиц с инвалидностью. Подобная оценка доступности финансовых услуг проводится с 2017 года аналитическим центром НАФИ по заказу Банка России. Люди с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательных функций оценивают работу подразделений банков, их контактных центров, сайтов и мобильных приложений.
Справка
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).
ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбер в Бурятии: решения для клиентов с особыми потребностями
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Улан-Удэ открылась выставка рисунков «особенных» учащихся
Бизнесменам грозит административная ответственность
В республике активно пользуются услугами СберЛогистики
Бизнесмена задержали таможенники и сотрудники УФСБ
Машины будут выпускаться под маркой «Мозо»
Он был построен на средства частного инвестора
Ответ дали после прокурорского вмешательства
Предпринимательница хотела обмануть управление капстроительства правительства Бурятии
Пассажирка получила ценный подарок
Дом висит на скале на полпути к пику Любви в Аршане
Влияние на популярность устройств для «умного дома» оказала пандемия
В феврале 2022 года в рамках Olkhon Ice Fest пройдёт информационный тур Ice Golf
На чартерный рейс Улан-Удэ - Улан-Батор остались последние места
Персонал кафе не использовал средства индивидуальной защиты
Конференция будет интересна самой широкой аудитории