Сбер в Бурятии: решения для клиентов с особыми потребностями

В Улан-Удэ открылась выставка рисунков «особенных» учащихся



В честь международного Дня инвалидов, который отмечается 3 декабря, Сбер в Бурятии поддержал ГБПОУ «Байкальский многопрофильный колледж» и организовал в офисе головного отделении банка (г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 3б), выставку рисунков «особенных» учеников колледжа (0+).



На выставке представлены работы 13 учащихся, рисунки выполнены в разной технике: красками, карандашами, фломастерами – и посвящены теме здорового образа жизни, вопросам защиты природы. Выставка открылась 3 декабря и будет размещена в офисе банка до конца декабря 2021 года.



- Байкальский многопрофильный колледж с 2019 года является базовой профессиональной образовательной организацией с центром инклюзивного образования. Инклюзивное образование даёт возможность всем детям в полном объёме участвовать в жизни колледжа. И нам очень важна интеграция детей-инвалидов в общественную жизнь, их активная социализация, в том числе и с помощью творчества. В этом направлении на протяжении нескольких лет нас поддерживает Сбербанк, который проявляет искреннюю заинтересованность в деле воспитания и обучения детей-инвалидов. Благодаря нашим совместным действиям для многих наших учащихся открываются новые возможности раскрытия их потенциала, - сообщила Анастасия Ларионова, первый заместитель директора ГБПОУ «Байкальский многопрофильный колледж».



- Сбер много внимания уделяет инклюзивной работе, и это не только поддержка социальных проектов, подобных выставке, что открылась в нашем офисе. В отделениях банка мы системно развиваем «доступную среду» для особенных клиентов, имеющих сложности в передвижении или ограниченные возможности по состоянию здоровья: для представителей старшего поколения, инвалидов, родителей с детьми, беременных женщин. Наш принцип един: каждый человек должен иметь равную возможность свободно пользоваться любым продуктом Сбера — зайти в офис, на сайт или в мобильное приложение банка и получить необходимую услугу без ограничений. Мы понимаем, с какими трудностями в жизни встречаются наши клиенты с инвалидностью и хотим быть полезными и помогать в том числе через поддержку творчества. Создание равных возможностей – важнейшая социальная задача ESG-стратегии Сбера, - заявил Денис Лепчугов, управляющий Бурятским отделением Сбербанка.



В Бурятском отделении Сбербанка в настоящее время работают 75 филиалов, 54 из них оборудованы пандусами и кнопками вызова сотрудников. В зонах обслуживания 43 офисов предусмотрены специальные технологические решения для удобства слабослышащих клиентов: звуковое сопровождение вызова и сурдопереводчик, чтобы клиент мог получить консультацию на жестовом языке (устройство подключается через планшеты сотрудников). Для клиентов, имеющих проблемы зрения, на кнопки устройств самообслуживания и банкоматов нанесён шрифт Брайля. Экраны банкоматов Сбербанка настроены так, чтобы слабовидящие клиенты могли пользоваться ими без затруднений: шрифты, цветовая гамма и контрастность адаптированы.



Сайт банка также адаптирован для слабовидящих: можно менять контрастность и размер шрифта. Незрячим сайт может быть доступен благодаря программам экранного доступа: озвучены графические элементы, упрощена навигация — перемещаться по страницам сайта можно с помощью одной клавиатуры, не пользуясь мышью.



Консультант в любом офисе может помочь человеку с особенными потребностями выбрать услугу в электронной очереди и подсказать номер талона, а в нужный момент пригласить к менеджеру. Специально для незрячих клиентов перед подписанием документов менеджеры банка озвучивают вслух условия договора, и клиент может самостоятельно принять решение о принятии услуг.



Отметим, что в 2021 году Сбер занял первое место в интегральном рэнкинге банков России по качеству обслуживания лиц с инвалидностью. Подобная оценка доступности финансовых услуг проводится с 2017 года аналитическим центром НАФИ по заказу Банка России. Люди с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательных функций оценивают работу подразделений банков, их контактных центров, сайтов и мобильных приложений.



Справка



Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).



ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

