 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Апреля

05 Апреля

Популярное

Власти Бурятии будут договариваться с ТРЦ о помощи арендаторам

Власти Бурятии будут договариваться с ТРЦ о помощи арендаторам
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Алексей Цыденов рассказал о мерах поддержки предпринимателей

Глава Бурятии Алексей Цыденов дал интервью республиканским телеканалам, в котором рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией. Он подчеркнул, что первая и главная задача на сегодня – минимизация контактов, вторая – минимизация ущерба для экономики и жизнедеятельности.

Напомним, 5 апреля Алексей Цыденов подписал указ о продлении режима самоизоляции до 30 апреля. Указом расширены категории субъектов экономики, которые будут трудиться с 6 апреля и перечень товаров первой необходимости. 

- Не ищите лазеек. Я понимаю, что всем сложно, но, если будет распространение коронавируса – станет гораздо сложнее. Лучше мы временно перетерпим, чем надолго закроемся. Все-таки задача – остановить коронавирус. Мы понимаем, что месяц – это много, поэтому мы делаем послабления, - обратился глава Бурятии к предпринимателям.

Что касается субъектов малого и среднего бизнеса, глава Бурятии объяснил, что президентом утверждён перечень из 22 отраслей, которые попали в зону риска. Предприятиям этих отраслей предоставили отсрочку выплаты налогов, основного долга и процентов по кредитам на полгода. Затем, по истечению этого срока, будут приняты дальнейшие решения – реструктуризация или каникулы. 

Также принято решение по арендной плате – для туристических фирм из регионального бюджета субсидируется на 80% стоимость арендной платы, но не более 400 рублей за квадратный метр. Помимо этого, власти будут договариваться с торговыми центрами об обнулении налога на имущество при условии, что торговые центры «на эту сумму» пойдут на встречу своим арендаторам.

Алексей Цыденов объяснил, что основные работодатели продолжают работать и сохранять заработную плату, значит и у представителей пострадавших отраслей будет спрос.

- Проблема не в том, что кто-то не работает, а в том, что мы все пока дома сидим. Я надеюсь, что до мая мы справимся с этой проблемой. Все выйдут обросшие, например, как я, оголодавшие, наскучавшиеся - будет пик спроса, - сказал он.

Алексей Цыденов поделился, что в Бурятии на счетах в банках у физических лиц 83 миллиарда рублей. «Это вклады в банках. Я вот так говорю, это не значит, что я не понимаю, что есть люди, у которых реально совсем нет денег», добавил он.

- Больше пострадали те, кто работал нелегально, те, кто работал «в темную» - таких много, к сожалению. Мы сейчас их выискиваем, тех, кто совсем в тяжёлой ситуации. Мы их не бросим совсем, - сказал глава республики.
коронавирус глава Бурятии Алексей Цыденов
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Власти Бурятии будут договариваться с ТРЦ о помощи арендаторам
Власти Бурятии будут договариваться с ТРЦ о помощи арендаторам
Бизнес, 06.04.2020
Алексей Цыденов рассказал о мерах поддержки предпринимателей
Полёты на Ольхон из Улан-Удэ приостановили
Полёты на Ольхон из Улан-Удэ приостановили
Бизнес, 06.04.2020
Авиасообщение временно прекращено из-за коронавируса
В Бурятии за двухдневное отсутствие воды выписали штраф
В Бурятии за двухдневное отсутствие воды выписали штраф
Бизнес, 06.04.2020
Из-за долгого устранения коммунальной аварии люди оставались два дня без холодной воды
Работающие в изоляцию предприятия Бурятии должны пройти согласование
Работающие в изоляцию предприятия Бурятии должны пройти согласование
Бизнес, 06.04.2020
В противном случае работники могут быть оштрафованы
Известный московский отельер: «Лучше всех отработала Бурятия»
Известный московский отельер: «Лучше всех отработала Бурятия»
Бизнес, 05.04.2020
Гендиректор  Hilton Garden Inn Оксана Градова назвала противодействие коронавирусу в Бурятии лучшим в стране
В Бурятии одни из самых дорогих масок в стране
В Бурятии одни из самых дорогих масок в стране
Бизнес, 03.04.2020
По сообщению ФАС, цена маски в республике - 42 рубля
В Улан-Удэ пивнушки придумали, как обойти запрет на работу
В Улан-Удэ пивнушки придумали, как обойти запрет на работу
Бизнес, 03.04.2020
В столице Бурятии вновь выявили работающие магазины, торгующие пивом и сигаретами
«Титан» передал 60 тысяч масок минсоцзащиты Бурятии
«Титан» передал 60 тысяч масок минсоцзащиты Бурятии
Бизнес, 03.04.2020
Маски получат малообеспеченные семьи
В Забайкалье предложили выращивать шампиньоны
В Забайкалье предложили выращивать шампиньоны
Бизнес, 03.04.2020
Инвестор готов сотрудничать с заинтересованными компаниями
В Бурятии предпринимательница перепрофилировала цех на пошив масок
В Бурятии предпринимательница перепрофилировала цех на пошив масок
Бизнес, 03.04.2020
Раньше цех занимался пошивом постельного белья
Забайкальский край ввёл сухой закон
Забайкальский край ввёл сухой закон
Бизнес, 03.04.2020
В магазинах Бурятии во время изоляции активно скупают алкоголь
В Бурятии директор стройкомпании задолжал миллионы по зарплате и налогам
В Бурятии директор стройкомпании задолжал миллионы по зарплате и налогам
Бизнес, 03.04.2020
Бизнесмен тратил деньги на личные нужды вместо зарплаты сотрудникам
Пивнушки ослушались указа главы Бурятии
Пивнушки ослушались указа главы Бурятии
Бизнес, 02.04.2020
Пивбары, видимо, решили, что торгуют товаром первой необходимости
Частная медицина Иркутской области поможет в борьбе с коронавирусом
Частная медицина Иркутской области поможет в борьбе с коронавирусом
Бизнес, 02.04.2020
Негосударственные учреждения предоставят аппараты ИВЛ, лаборатории и кадры

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги
^