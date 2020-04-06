Власти Бурятии будут договариваться с ТРЦ о помощи арендаторам

Алексей Цыденов рассказал о мерах поддержки предпринимателей
Глава Бурятии Алексей Цыденов дал интервью республиканским телеканалам, в котором рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией. Он подчеркнул, что первая и главная задача на сегодня – минимизация контактов, вторая – минимизация ущерба для экономики и жизнедеятельности.
Напомним, 5 апреля Алексей Цыденов подписал указ о продлении режима самоизоляции до 30 апреля. Указом расширены категории субъектов экономики, которые будут трудиться с 6 апреля и перечень товаров первой необходимости.
- Не ищите лазеек. Я понимаю, что всем сложно, но, если будет распространение коронавируса – станет гораздо сложнее. Лучше мы временно перетерпим, чем надолго закроемся. Все-таки задача – остановить коронавирус. Мы понимаем, что месяц – это много, поэтому мы делаем послабления, - обратился глава Бурятии к предпринимателям.
Что касается субъектов малого и среднего бизнеса, глава Бурятии объяснил, что президентом утверждён перечень из 22 отраслей, которые попали в зону риска. Предприятиям этих отраслей предоставили отсрочку выплаты налогов, основного долга и процентов по кредитам на полгода. Затем, по истечению этого срока, будут приняты дальнейшие решения – реструктуризация или каникулы.
Также принято решение по арендной плате – для туристических фирм из регионального бюджета субсидируется на 80% стоимость арендной платы, но не более 400 рублей за квадратный метр. Помимо этого, власти будут договариваться с торговыми центрами об обнулении налога на имущество при условии, что торговые центры «на эту сумму» пойдут на встречу своим арендаторам.
Алексей Цыденов объяснил, что основные работодатели продолжают работать и сохранять заработную плату, значит и у представителей пострадавших отраслей будет спрос.
- Проблема не в том, что кто-то не работает, а в том, что мы все пока дома сидим. Я надеюсь, что до мая мы справимся с этой проблемой. Все выйдут обросшие, например, как я, оголодавшие, наскучавшиеся - будет пик спроса, - сказал он.
Алексей Цыденов поделился, что в Бурятии на счетах в банках у физических лиц 83 миллиарда рублей. «Это вклады в банках. Я вот так говорю, это не значит, что я не понимаю, что есть люди, у которых реально совсем нет денег», добавил он.
- Больше пострадали те, кто работал нелегально, те, кто работал «в темную» - таких много, к сожалению. Мы сейчас их выискиваем, тех, кто совсем в тяжёлой ситуации. Мы их не бросим совсем, - сказал глава республики.
Власти Бурятии будут договариваться с ТРЦ о помощи арендаторам
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