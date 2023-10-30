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В улан-удэнскую колонию пытались перебросить наркотики и мобильники

В улан-удэнскую колонию пытались перебросить наркотики и мобильники
Происшествия,  Фото:УФСИН по Бурятии
«Курьера» застукали на месте преступления

Всё произошло возле исправительной колонии № 2 в Улан-Удэ. Сотрудники пенитенциарного учреждения задержали 29-летнего молодого человека, который собирался перебросить на территорию ИК запрещённые предметы. Речь о наркотиках и сотовых телефонах.


При досмотре в сумке у парня обнаружили прозрачный полиэтиленовый свёрток с двумя шприцами с веществом тёмно-бурого цвета, схожим с наркотическим. Кроме того, у нарушителя изъяли пакет с двумя стрелами и полиэтиленовыми свёртками, в которых лежали девять мобильников.

На злоумышленника составили протокол по статье 19.12 КоАП РФ («Передача либо попытка передачи запрещённых предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы»), сообщили в пресс-службе республиканского УФСИН. Изъятые наркотические средства отправили на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД по Бурятии.

колония ФСИН задержание

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