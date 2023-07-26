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Гражданин Китая пытался вывезти из Забайкалья исчезающие виды растений

Гражданин Китая пытался вывезти из Забайкалья исчезающие виды растений
Происшествия,  Фото:Читинская таможня
Их обнаружили таможенники

Растения, относящиеся к исчезающим видам, обнаружили читинские таможенники у гражданина КНР в пункте пропуска МАПП Забайкальск. Мужчина не представил разрешение на их вывоз из России.

- Растения таможенники обнаружили при таможенном контроле багажа пассажиров рейсового автобуса, выезжающего в Китай. В сумке у гражданина КНР находились сушёные стебли, цветы и корни предположительно красоднева, купены лекарственной, шиповника, одуванчика и пиона общим весом 2,6 кг, - сообщила пресс-служба Читинской таможни.


Обнаруженные у гражданина Китая сушёные растения могут быть занесены в Красную книгу, а также относиться к объектам СИТЕС, перемещение которых возможно только при наличии разрешительных документов Росприроднадзора.

Мужчина должен был задекларировать указанные товары и представить сотрудникам таможенного поста разрешительные документы (разрешение СИТЕС, заключение Росприроднадзора), однако он этого не сделал.

Товар изъят и направлен на экспертизу, проводится расследование.

Таможня растения

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