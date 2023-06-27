В Забайкалье вернули пропавшую без вести пенсионерку родным

Происшествия, Фото: ЦУР Забайкалья

Семья вернулась домой, в Москву



В Забайкалье помогли вернуть пропавшую без вести женщину родным в Москву. Пенсионерка попала в больницу Ясногорска с инсультом как неопознанная личность. Её искали на протяжении 30 лет.



Специалисты краевого ЦУР зафиксировали обращение Елены – племянницы пропавшей пенсионерки в соцсетях. Она сообщила, что тётю с помощью полиции Ясногорска опознали в местной ЦРБ в конце апреля.



- Лежит в больнице с инсультом без документов. Её скоро выпишут – снова на улицу. Мы готовы полететь за ней хоть завтра, взяли кредит на билеты. Проблема в том, что уже месяц никто не может помочь с получением документов, – написала Елена.



Обращение было передано в министерство труда и соцзащиты Забайкалья. Ведомство связалось со специалистами центра соцобслуживания населения «Ясногорский». Там женщине помогли восстановить паспорт и другие документы.



После перенесённого инсульта женщина не ходит. Родные приехали за ней из Москвы. После процедуры опознания личности семья вернулась домой, сообщает ЦУР Забайкалья.

