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В Забайкалье вернули пропавшую без вести пенсионерку родным

В Забайкалье вернули пропавшую без вести пенсионерку родным
Происшествия,  Фото:ЦУР Забайкалья
Семья вернулась домой, в Москву

В Забайкалье помогли вернуть пропавшую без вести женщину родным в Москву. Пенсионерка попала в больницу Ясногорска с инсультом как неопознанная личность. Её искали на протяжении 30 лет.

Специалисты краевого ЦУР зафиксировали обращение Елены – племянницы пропавшей пенсионерки в соцсетях. Она сообщила, что тётю с помощью полиции Ясногорска опознали в местной ЦРБ в конце апреля.

- Лежит в больнице с инсультом без документов. Её скоро выпишут – снова на улицу. Мы готовы полететь за ней хоть завтра, взяли кредит на билеты. Проблема в том, что уже месяц никто не может помочь с получением документов, – написала Елена.

Обращение было передано в министерство труда и соцзащиты Забайкалья. Ведомство связалось со специалистами центра соцобслуживания населения «Ясногорский». Там женщине помогли восстановить паспорт и другие документы.

После перенесённого инсульта женщина не ходит. Родные приехали за ней из Москвы. После процедуры опознания личности семья вернулась домой, сообщает ЦУР Забайкалья.
Забайкальский край пропавшие без вести

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