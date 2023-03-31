Одну из них госпитализировали с множественными укушенными ранами
В Улан-Удэ участились случаи нападения хозяйских собак на детей, сообщили в мэрии.
Последний случай зафиксирован днём 30 марта. Во дворе частного дома на улице Вакарина собака покусала 11-летнюю девочку.
Она была доставлена в детскую республиканскую клиническую больницу с множественными укушенными ранами, а также ссадинами плеча, голени, предплечья. Сейчас состояние ребёнка удовлетворительное.
– По данному факту работают сотрудники управления административного контроля для привлечения владельца собаки к административной ответственности за отсутствие регистрации и допущение нападения животного, – сообщил консультант отдела благоустройства комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.
Ранее, 27 марта на улице Гостеприимная девятилетнюю девочку покусала соседская собака.
В отношении владельца собаки возбуждено два административных производства за нападение и за самовыгул животного.
– Во время отработки данного инцидента выяснилось, что от этой собаки пострадала ещё одна несовершеннолетняя. Это случилось из-за нарушений порядка выгула. Просим горожан соблюдать правила содержания домашних животных: регистрировать их, не отпускать на самовыгул. Любое отступление может обернуться печальными последствиями, – обратился Дмитрий Ларченко.
Штрафы для владельцев собак за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападений на людей составляют от трёх до пяти тысяч рублей.
В Улан-Удэ собаки покусали трёх девочек
Происшествия, Фото:
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