Мужчину возвращался домой из командировки на служебной машине
В Улетовском районе Забайкальского края вынесли приговор 31-летнему жителю города Нерчинск, устроившего ДТП, в котором погибли двое человек. Мужчину признали виновным по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц»
Трагический инцидент произошёл 16 июня 2022 года на 928 километре федеральной трассы Иркутск – Чита.
- Водитель автомашины Nissan Almera, принадлежащей Нерчинскому аграрному техникуму, возвращаясь со служебной командировки из Красночикойского района с тремя пассажирами, в ходе обгона выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со встречным автомобилем Toyota Land Cruiser, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
В результате автоаварии водитель и пассажир внедорожника, не пристёгнутые ремнями безопасности, скончались на месте. Двум пассажирам легковушки нанесён тяжкий вред здоровью.
Суд приговорил подсудимого к 2,6 годам лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил права на два года. Кроме того, по искам потерпевших суд взыскал с мужчины компенсацию морального вреда в размере двух млн рублей.
В Забайкалье водителя осудили за ДТП с двумя погибшими
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сперва он пытался соврать полицейским
Мужчину возвращался домой из командировки на служебной машине
Его поймали у стен колонии строгого режима
На ребёнка напала неадекватная женщина
Нападавший убил женщину, ставшую свидетельницей преступления
Оба отравились угарным газом
За год уничтожено 100 единиц игрового оборудования
Пожарным удалось спасти женщину
Виновник заявил об отсутствии доказательств «нравственных и физических страданий» женщины
Огонь отрезал путь к эвакуации
Женщина 10 дней пользовалась чужой банковской картой
Однако от освидетельствования на опьянение он отказался
В суд подано шесть исков
Аферисты действуют по давно известной схеме
С начала этого года погибли уже семь детей