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В Забайкалье водителя осудили за ДТП с двумя погибшими

В Забайкалье водителя осудили за ДТП с двумя погибшими
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчину возвращался домой из командировки на служебной машине

В Улетовском районе Забайкальского края вынесли приговор 31-летнему жителю города Нерчинск, устроившего ДТП, в котором погибли двое человек. Мужчину признали виновным по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц»

Трагический инцидент произошёл 16 июня 2022 года на 928 километре федеральной трассы Иркутск – Чита.

- Водитель автомашины Nissan Almera, принадлежащей Нерчинскому аграрному техникуму, возвращаясь со служебной командировки из Красночикойского района с тремя пассажирами, в ходе обгона выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со встречным автомобилем Toyota Land Cruiser, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

В результате автоаварии водитель и пассажир внедорожника, не пристёгнутые ремнями безопасности, скончались на месте. Двум пассажирам легковушки нанесён тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил подсудимого к 2,6 годам лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил права на два года. Кроме того, по искам потерпевших суд взыскал с мужчины компенсацию морального вреда в размере двух млн рублей.

ДТП смерть

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