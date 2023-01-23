В столице Бурятии за неделю произошло 52 канализационных засора

А ещё специалистам пришлось ремонтировать 64 водоколонки





На прошлой неделе, с 16 по 22 января, на водосетях Улан-Удэ устранили 11 технологических нарушений. Из них 6 – на линии водопровода, в том числе два – без отключения холодного водоснабжения, два – по запросу от сторонних организаций и ещё столько же – по оперативной сводке ЕДДС.Пять аварий произошло на оборудовании канализационно-насосных станций. Кроме того, сотрудники МУП «Водоканал» отремонтировали 64 автоматических и водоразборных колонки и ликвидировали 52 канализационных засора.