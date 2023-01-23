23 января

22 января

Популярное

В столице Бурятии за неделю произошло 52 канализационных засора

В столице Бурятии за неделю произошло 52 канализационных засора
Происшествия, 
А ещё специалистам пришлось ремонтировать 64 водоколонки

На прошлой неделе, с 16 по 22 января, на водосетях Улан-Удэ устранили 11 технологических нарушений. Из них 6 – на линии водопровода, в том числе два – без отключения холодного водоснабжения, два – по запросу от сторонних организаций и ещё столько же – по оперативной сводке ЕДДС.

Пять аварий произошло на оборудовании канализационно-насосных станций. Кроме того, сотрудники МУП «Водоканал» отремонтировали 64 автоматических и водоразборных колонки и ликвидировали 52 канализационных засора.
коммунальная авария Водоканал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В столице Бурятии за неделю произошло 52 канализационных засора
В столице Бурятии за неделю произошло 52 канализационных засора
Происшествия, 23.01.2023
А ещё специалистам пришлось ремонтировать 64 водоколонки
В Бурятии в морозы стали чаще гореть автомобили
В Бурятии в морозы стали чаще гореть автомобили
Происшествия, 23.01.2023
За сутки произошло три таких пожара
В Улан-Удэ трамвай с отказавшими тормозами покатился назад
В Улан-Удэ трамвай с отказавшими тормозами покатился назад
Происшествия, 23.01.2023
«Это было жутко», - вспоминают перепуганные пассажиры
В Бурятии прокуратора контролирует восстановление теплоснабжения в Танхое
В Бурятии прокуратора контролирует восстановление теплоснабжения в Танхое
Происшествия, 23.01.2023
Директор «Тепловодосети» получил прокурорское представление
В Бурятии у любителя пьяной езды забрали мотоцикл
В Бурятии у любителя пьяной езды забрали мотоцикл
Происшествия, 23.01.2023
Транспортное средство обращено в доход государства
В Улан-Удэ на котельной в Загорске понизилась температура теплоносителя
В Улан-Удэ на котельной в Загорске понизилась температура теплоносителя
Происшествия, 22.01.2023
Ведётся сбор информации от жителей на низкую температуру в жилых помещениях
В Иркутске на АЗС произошла утечка газа
Происшествия, 21.01.2023
Пожарные эвакуировали работников заправки
В Улан-Удэ произошло страшное ДТП
В Улан-Удэ произошло страшное ДТП
Происшествия, 21.01.2023
Одну из машин разорвало на части
В Улан-Удэ отключали холодную воду из-за утечки
В Улан-Удэ отключали холодную воду из-за утечки
Происшествия, 21.01.2023
Без воды оставались два многоквартирных дома и детсад
В Забайкалье дело экс-полицейского за ДТП ушло в суд
В Забайкалье дело экс-полицейского за ДТП ушло в суд
Происшествия, 20.01.2023
Автомобилист сбил женщину на «зебре»
В Иркутской области назвали пять главных причин смерти на дорогах
В Иркутской области назвали пять главных причин смерти на дорогах
Происшествия, 20.01.2023
Дорожные полицейские составили пугающую статистику 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^