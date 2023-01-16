В Бурятии снизилось число преступлений

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Прокуратура озвучила статистические данные



В 2022 году в Бурятии зарегистрированы 19 955 преступлений, что на 3,9 % меньше, чем в 2021 году (20 770). Об этом сообщили в прокуратуре республики.



Снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-5,5 %), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-11,7 %), изнасилований и покушений на изнасилование (-23,3 %), разбоев (-46,8 %), мошенничеств (-4,6 %), хулиганств (-46,7 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-13,1 %), оружия (-8 %).



В то же время возросло число убийств и покушений на убийство (+32,1 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом леса и лесопродуктов (+5,9 %), краж автомобилей (+25,4 %), неправомерных завладений транспортными средствами (+17,3 %), хищений сотовых телефонов (+20,5 %).



Увеличилось на 3,1 % количество преступлений, совершённых с использованием Сети.



Число преступлений, совершённых в общественных местах, осталось на прежнем уровне. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 28,8 %.



Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики.

