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В Бурятии снизилось число преступлений

В Бурятии снизилось число преступлений
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Прокуратура озвучила статистические данные

В 2022 году в Бурятии зарегистрированы 19 955 преступлений, что на 3,9 % меньше, чем в 2021 году (20 770). Об этом сообщили в прокуратуре республики. 

Снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-5,5 %), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-11,7 %), изнасилований и покушений на изнасилование (-23,3 %), разбоев (-46,8 %), мошенничеств (-4,6 %), хулиганств (-46,7 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-13,1 %), оружия (-8 %).

В то же время возросло число убийств и покушений на убийство (+32,1 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом леса и лесопродуктов (+5,9 %), краж автомобилей (+25,4 %), неправомерных завладений транспортными средствами (+17,3 %), хищений сотовых телефонов (+20,5 %).

Увеличилось на 3,1 % количество преступлений, совершённых с использованием Сети. 

Число преступлений, совершённых в общественных местах, осталось на прежнем уровне. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 28,8 %.

Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики.
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