Трамваи двигались по изменённому маршруту
В субботу, 14 января, 6:43 отгорел контактный провод между остановками «Рошстрой» - «Ледовая арена АйсМетр». В этой связи было закрыто движение трамваев маршрутов № 1, 2, 5, 7, 8 на остановке «Новый мост» в обе стороны.
Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту. В 7:39 движение трамваев восстановлено.
Трамваи простаивали около часа, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ простаивали трамваи
Происшествия, Фото:
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