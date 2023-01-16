В Улан-Удэ простаивали трамваи

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Трамваи двигались по изменённому маршруту



В субботу, 14 января, 6:43 отгорел контактный провод между остановками «Рошстрой» - «Ледовая арена АйсМетр». В этой связи было закрыто движение трамваев маршрутов № 1, 2, 5, 7, 8 на остановке «Новый мост» в обе стороны.



Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту. В 7:39 движение трамваев восстановлено.



Трамваи простаивали около часа, сообщается в оперативной сводке по городу.

