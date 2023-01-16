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В Улан-Удэ простаивали трамваи

В Улан-Удэ простаивали трамваи
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Трамваи двигались по изменённому маршруту

В субботу, 14 января, 6:43 отгорел контактный провод между остановками «Рошстрой» - «Ледовая арена АйсМетр». В этой связи было закрыто движение трамваев маршрутов № 1, 2, 5, 7, 8 на остановке «Новый мост» в обе стороны.

Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту. В 7:39 движение трамваев восстановлено.

Трамваи простаивали около часа, сообщается в оперативной сводке по городу.
трамвай

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