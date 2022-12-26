В Бурятии на пожаре погибли два телёнка





В Еравнинском районе Бурятии за сутки произошло два возгорания, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Сообщение о первом пожаре поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 днём 25 декабря. Мужчина сообщил, что по улице Советская в селе Комсомольское горит баня.На момент прибытия пожарных зимовье, пристроенное к бане, горело изнутри. Для ликвидации открытого огня понадобилось 25 минут. В результате пожара зимовье обуглено изнутри на площади 12 кв. м.По предварительным данным, причиной стало послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Зимовье и баня построены под одной крышей, накануне хозяин топил печь в зимовье. После того, как плита остыла, он положил дрова сушить сверху, в результате чего произошло возгорание, и огонь перешёл на потолок.Второй пожар произошёл вечером в селе Укыр.На момент прибытия первых пожарных полыхал тепляк для содержания скота, кровля пристроенного к нему гаража была охвачена огнём.В результате пожара тепляк сгорел полностью, повреждена кровля гаража на общей площади 19 кв. м. Погибли два телёнка.По предварительным данным, причиной пожара стал перекал дымоходной трубы из-за несоответствия разделки. Около пяти часов вечера собственник затопил печь в тепляке для обогрева недавно родившихся телят. Хозяин позже обнаружил загорание, он и вызвал пожарных.