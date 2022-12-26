В Бурятии на пожаре погибли два телёнка

В Еравнинском районе Бурятии за сутки произошло два возгорания, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Сообщение о первом пожаре поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 днём 25 декабря. Мужчина сообщил, что по улице Советская в селе Комсомольское горит баня.
На момент прибытия пожарных зимовье, пристроенное к бане, горело изнутри. Для ликвидации открытого огня понадобилось 25 минут. В результате пожара зимовье обуглено изнутри на площади 12 кв. м.
По предварительным данным, причиной стало послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Зимовье и баня построены под одной крышей, накануне хозяин топил печь в зимовье. После того, как плита остыла, он положил дрова сушить сверху, в результате чего произошло возгорание, и огонь перешёл на потолок.
Второй пожар произошёл вечером в селе Укыр.
На момент прибытия первых пожарных полыхал тепляк для содержания скота, кровля пристроенного к нему гаража была охвачена огнём.
В результате пожара тепляк сгорел полностью, повреждена кровля гаража на общей площади 19 кв. м. Погибли два телёнка.
По предварительным данным, причиной пожара стал перекал дымоходной трубы из-за несоответствия разделки. Около пяти часов вечера собственник затопил печь в тепляке для обогрева недавно родившихся телят. Хозяин позже обнаружил загорание, он и вызвал пожарных.