В ДТП на трассе «Байкал» пострадали два водителя

Столкнулись две «Хонды»
Сегодня около 9 часов утра на федеральной трассе «Байкал» между Слюдянкой и рабочим посёлком Култук в Иркутской области произошло ДТП.
- За рулём «Хонда Фит» была 57-летняя женщина. По предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги водитель не убедилась в безопасности своего манёвра и столкнулась с «Хонда Домани», которой управлял 22-летний водитель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В результате аварии оба водителя были госпитализированы.
Движение на этом участке для машине не ограничивали. Проводится проверка, устанавливается степень вины каждого участника ДТП.
Столкнулись две «Хонды»
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