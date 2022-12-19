В ДТП на трассе «Байкал» пострадали два водителя









Сегодня около 9 часов утра на федеральной трассе «Байкал» между Слюдянкой и рабочим посёлком Култук в Иркутской области произошло ДТП.- За рулём «Хонда Фит» была 57-летняя женщина. По предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги водитель не убедилась в безопасности своего манёвра и столкнулась с «Хонда Домани», которой управлял 22-летний водитель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.В результате аварии оба водителя были госпитализированы.Движение на этом участке для машине не ограничивали. Проводится проверка, устанавливается степень вины каждого участника ДТП.