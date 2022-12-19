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В ДТП на трассе «Байкал» пострадали два водителя

В ДТП на трассе «Байкал» пострадали два водителя
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Столкнулись две «Хонды»

Сегодня около 9 часов утра на федеральной трассе «Байкал» между Слюдянкой и рабочим посёлком Култук в Иркутской области произошло ДТП.

- За рулём «Хонда Фит» была 57-летняя женщина. По предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги водитель не убедилась в безопасности своего манёвра и столкнулась с «Хонда Домани», которой управлял 22-летний водитель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В результате аварии оба водителя были госпитализированы.


Движение на этом участке для машине не ограничивали. Проводится проверка, устанавливается степень вины каждого участника ДТП.



ДТП федеральная трасса

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