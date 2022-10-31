В Улан-Удэ из-за ДТП изменяли движение трамваев

Автомобили заблокировали трамвайные пути



В субботу, 29 октября, в 10:51 на перекрёстке улиц Боевая и Сахьяновой в Улан-Удэ произошло ДТП. Здесь столкнулись два автомобиля. По этой причине было закрыто движение трамвая, следующего по маршруту №2, в сторону 40 квартала, сообщается в оперативной сводке по городу.



Движение трамваев велось по изменённому маршруту с остановки «Лицей» в сторону ул. Ключевская на Новый мост. Трамвай, следующий по маршруту №1, доезжал до остановки «БНЦ», разворачивался и следовал по маршруту.



В 12:13 движение трамваев было восстановлено. Время простоя составило 1 час 22 минуты.

