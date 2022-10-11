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В Бурятии неопытный 57-летний водитель устроил ДТП

В Бурятии неопытный 57-летний водитель устроил ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пострадала пассажирка

Накануне, 10 октября, в Джидинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадала пенсионерка.

В 3 часа дня 57-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Аксио», следуя по автодороге Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск, в километре от села Нижний Ичетуй попал в аварию. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

В результате ДТП травмы получила 66-летняя пассажирка.

В УГИБДД по Бурятии сообщили, что стаж вождения водителя – три месяца.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера ночью произошло страшное ДТП на улице Блинова в Улан-Удэ. В перевернувшейся «Хонде Аккорд» из пяти ехавших там молодых людей выжила только одна девушка.

Утром 10 октября на улице Дорожная была сбита женщина, перебегавшая дорогу в неположенном месте

А во второй половине дня в Иволгинском районе погиб 32-летний водитель опрокинувшегося автомобиля «Тойота Корона Премио». Он ехал за рулём, будучи пьяным. 
ДТП

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