В Бурятии в ДТП погиб пьяный водитель









Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 10 октября на улице Блинова в Улан-Удэ

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 10 октября на улице Блинова в Улан-Удэ произошло страшное смертельное ДТП . Перевернулся автомобиль «Хонда Аккорд», которым управлял пьяный водитель. Погибли трое пассажиров – двое парней, 18 и 19 лет, а также 17-летняя девушка.

Ещё одно смертельное ДТП произошло в Бурятии.- По предварительным данным, 10 октября около 16.30 часов в Иволгинском районе 32-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио» между сёлами Тулунжа и Гурульба совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. 36-летний пассажир с травмами был госпитализирован в больницу.Оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, они не были пристёгнуты ремнями безопасности.