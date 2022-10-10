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В Бурятии в ДТП погиб пьяный водитель

В Бурятии в ДТП погиб пьяный водитель
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мужчина скончался на месте

Ещё одно смертельное ДТП произошло в Бурятии.

- По предварительным данным, 10 октября около 16.30 часов в Иволгинском районе 32-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио» между сёлами Тулунжа и Гурульба совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. 36-летний пассажир с травмами был госпитализирован в больницу.

Оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, они не были пристёгнуты ремнями безопасности.



Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 10 октября на улице Блинова в Улан-Удэ произошло страшное смертельное ДТП. Перевернулся автомобиль «Хонда Аккорд», которым управлял пьяный водитель. Погибли трое пассажиров – двое парней, 18 и 19 лет, а также 17-летняя девушка. 
ДТП смерть алкогольное опьянение

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