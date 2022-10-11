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В Улан-Удэ скончался четвёртый участник страшного ДТП

В Улан-Удэ скончался четвёртый участник страшного ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Из пяти молодых людей, ехавших в автомобиле, выжила только одна девушка

Ещё один человек умер после страшного ДТП, которое произошло ночью 10 октября на улице Блинова.

Как сообщал «Байкал-Daily», авария произошла около 1:30. Компания молодых людей ехала на автомобиле «Хонда Аккорд», за рулём находился пьяный 29-летний водитель, к тому же не имеющий прав. В какой-то момент он не справился с управлением, автомобиль занесло, и он перевернулся на бок. Машина оказалась разбита практически всмятку.


На месте погибли двое пассажиров – 19-летний молодой человек и 17-летняя девушка, студентка.

Водитель и ещё два пассажира были госпитализированы в больницу. Через несколько часов там скончался 18-летний пассажир.

Сегодня стало известно о четвёртой жертве аварии.

- В 5 часов утра скончался водитель автомобиля, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Стоит отметить, что единственная выжившая в ДТП 24-летняя пассажирка была пристёгнута ремнём безопасности.


смерть ДТП

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