В Улан-Удэ скончался четвёртый участник страшного ДТП

Ещё один человек умер после страшного ДТП, которое произошло ночью 10 октября на улице Блинова.
Как сообщал «Байкал-Daily», авария произошла около 1:30. Компания молодых людей ехала на автомобиле «Хонда Аккорд», за рулём находился пьяный 29-летний водитель, к тому же не имеющий прав. В какой-то момент он не справился с управлением, автомобиль занесло, и он перевернулся на бок. Машина оказалась разбита практически всмятку.
На месте погибли двое пассажиров – 19-летний молодой человек и 17-летняя девушка, студентка.
Водитель и ещё два пассажира были госпитализированы в больницу. Через несколько часов там скончался 18-летний пассажир.
Сегодня стало известно о четвёртой жертве аварии.
- В 5 часов утра скончался водитель автомобиля, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Стоит отметить, что единственная выжившая в ДТП 24-летняя пассажирка была пристёгнута ремнём безопасности.