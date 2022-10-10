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В Улан-Удэ сбили женщину, перебегавшую дорогу

В Улан-Удэ сбили женщину, перебегавшую дорогу
Происшествия,  Фото:t.me/TVcom_news
Наезд произошёл ранним утром

Сегодня, 10 октября, рано утром на улице Дорожная, вблизи остановки «ВАИ» под колёса иномарки попала женщина. Видео, на котором запечатлена лежащая на дороге пострадавшая, опубликовала в своём телеграм-канале телекомпания «Тивиком».

- По словам водителя автомобиля, женщина и её подруги переходили дорогу в неположенном месте. После происшествия две другие девушки сбежали, оставив на проезжей части потерпевшую, - сообщает «Тивиком».

Наезд произошёл около 6 часов утра, подтвердили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии. Сбитой женщине 48 лет.

- Водитель автомобиля «Тойота Саксид» совершил наезд вне пешеходного перехода на женщину 1974 года рождения, - сообщили в Госавтоинспекции.

Пострадавшая в результате ДТП пешеход была доставлена в больницу.

Ранее в Бурятии произошла череда наездов на пешеходов. Так, 7 октября в посёлке Селенгинск Кабанского района водитель «Тойоты Королла» сбил на «зебре» 12-летнего мальчика. Днём 6 октября на улице Мокрова в Улан-Удэ, также на пешеходном переходе, был сбит 14-летний подросток.

Ночью 5 октября в селе Багдарин под колёса автомобиля попал 63-летний пьяный мужчина. Утром 5 октября на Элеваторе в Улан-Удэ водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» сбил женщину на «зебре».

ДТП

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