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В Иркутске угонщик Citroen C4 сам приехал в полицию

В Иркутске угонщик Citroen C4 сам приехал в полицию
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мужчина был пьян

52-летняя иркутянка поблагодарила полицейских за быстрое реагирование по её обращению.

Тем вечером женщина находилась дома вместе со своим сожителем. Женщина уснула, а проснувшись, не обнаружила во дворе свой автомобиль Citroen C4. Испугавшись, она сразу же обратилась в полицию.

На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции и инспекторы ГИБДД. Вскоре выяснилось, что автомобиль взял сожитель женщины. Через некоторое время 34-летний мужчина сам прибыл к сотрудникам полиции. 

Несмотря на алкогольное опьянение, мужчина взял автомобиль своей сожительницы, и уехал на нём.

Водительских прав у 34-летнего мужчины никогда не было, а ранее он уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду.

Теперь на него возбуждено уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию».

- После разрешения ситуации женщина поблагодарила сотрудников полиции за оперативную реакцию на её заявление, - сообщили в Главном управлении МВД по Иркутской области.

угон

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