В Иркутске угонщик Citroen C4 сам приехал в полицию





Несмотря на алкогольное опьянение, мужчина взял автомобиль своей сожительницы, и уехал на нём.



Водительских прав у 34-летнего мужчины никогда не было, а ранее он уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду.



Теперь на него возбуждено уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию».



- После разрешения ситуации женщина поблагодарила сотрудников полиции за оперативную реакцию на её заявление, - сообщили в Главном управлении МВД по Иркутской области.





52-летняя иркутянка поблагодарила полицейских за быстрое реагирование по её обращению.Тем вечером женщина находилась дома вместе со своим сожителем. Женщина уснула, а проснувшись, не обнаружила во дворе свой автомобиль Citroen C4. Испугавшись, она сразу же обратилась в полицию.На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции и инспекторы ГИБДД. Вскоре выяснилось, что автомобиль взял сожитель женщины. Через некоторое время 34-летний мужчина сам прибыл к сотрудникам полиции.