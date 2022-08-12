Братчанина посадили на 16 лет за пособничество в убийстве

Осуждённый мужчина нашёл наёмника, который убил бизнесмена



Иркутский областной суд вынес приговор пособнику в убийстве предпринимателя из Братска, которое произошло в 2016 году. Он осуждён по статье «Подстрекательство и пособничество в совершении убийства по найму», сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Бурятии.



Осенью 2015 года житель Братска предложил своему знакомому убить местного предпринимателя за четыре миллиона рублей. На предложение он согласился, но на убийство пошёл не сам, а нанял ещё одного человека. Киллеру он заплатил, а также предоставил ему жильё.



В мае 2016 года бизнесмен был застрелен из обреза охотничьего ружья в подъезде своего дома.



Тогда в кратчайшие сроки правоохранители установили и задержали исполнителя и заказчика убийства. Сейчас они отбывают наказание в колониях строгого режима.



Третий же мужчина долгое время скрывался от правосудия. На его след вышли только в августе 2021 года, после чего он был задержан в Иркутске и заключен под стражу.



По ходатайству фигуранта дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Они признали его виновным в совершении преступления.



Суд назначил 53-летнему мужчине 16 лет 4 месяца в исправительной колонии особого режима.





