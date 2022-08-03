Улан-удэнец нашёл в купленном гараже снаряд

В Улан-Удэ взрывотехники ОМОН обследовали снаряд. Его обнаружил мужчина, купивший гараж.
После покупки новый владелец гаража вскрыл смотровую яму, которая была заколочена. Там он и обнаружил неожиданную находку.
- На место незамедлительно выехали взрывотехники ОМОН. Прибывшие сотрудники группы разминирования в ходе обследования установили, что найденный предмет является 125-мм учебно-тренировочным снарядом, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Находка передана для дальнейшей утилизации.
Как сообщал «Байкал-Daily», этой весной была похожая история с улан-удэнцем, который купил дом в садоводческом некоммерческом товариществе «Сибиряк». Во время уборки на участке он также наткнулся на снаряд.
В июне в 1 июня, в пригороде Улан-Удэ мужчина, искавший металл с помощью металлоискателя, нашёл зарытые на полянке мины.