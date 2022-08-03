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Улан-удэнец нашёл в купленном гараже снаряд

Улан-удэнец нашёл в купленном гараже снаряд
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Находку мужчина обнаружил, вскрыв смотровую яму

В Улан-Удэ взрывотехники ОМОН обследовали снаряд. Его обнаружил мужчина, купивший гараж.

После покупки новый владелец гаража вскрыл смотровую яму, которая была заколочена. Там он и обнаружил неожиданную находку.


- На место незамедлительно выехали взрывотехники ОМОН. Прибывшие сотрудники группы разминирования в ходе обследования установили, что найденный предмет является 125-мм учебно-тренировочным снарядом, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Находка передана для дальнейшей утилизации.

Как сообщал «Байкал-Daily», этой весной была похожая история с улан-удэнцем, который купил дом в садоводческом некоммерческом товариществе «Сибиряк». Во время уборки на участке он также наткнулся на снаряд.

В июне в 1 июня, в пригороде Улан-Удэ мужчина, искавший металл с помощью металлоискателя, нашёл зарытые на полянке мины
снаряд Росгвардия

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